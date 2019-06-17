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17.06.2019 15:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Екатеринбурге выпустили брошюру для родителей детей-аутистов

Текст: Мария Гафурова

В Екатеринбурге выпустили брошюру об аутизме, которая поможет родителям особых детей ответить на самые распространенные вопросы. В "путеводитель" вошли как советы по воспитанию, так и информация о правах семей, которые столкнулись с расстройствами психического развития.

Фото: iStock
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"Навигатор для особенных семей" создан одним екатеринбургских благотворительных фондов при поддержке Министерства социальной политики области. Он призван ответить на самые распространенные вопросы родителей, подозревающих у своих детей расстройства аутистического спектра (РАС). Простым и понятным языком "Навигатор" рассказывает о том, как определить у ребенка первые признаки аутизма и как после окончательной постановки диагноза работать с ним. Всего в брошюре предложено 27 современных научно-доказанных методов работы с детьми с РАС.

- Очень часто родители не знают, куда идти за помощью и в какой мере ее можно получить. У них нет последовательного маршрута по многим вопросам, - отметила Александрина Хаитова, руководитель благотворительного фонда "Я особенный", создавшего "Навигатор".

В брошюре, которую каждый желающий может получить в фонде или по электронной почте, последовательно структурирована вся необходимая информация - как о социальном обеспечении, так и о правах, которые имеют семьи с "особенными" детьми. Кроме того, в ней можно найти информацию об организациях Свердловской области, которые занимаются оказанием помощи детям с расстройством аутистического спектра.

Общество Семья и дети Общество Здоровье Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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