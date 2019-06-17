В Нижнем Тагиле мужчину ранили во время стрельбы у кафе

В Нижнем Тагиле полицейские задержали стрелка, который накануне ранил из травматики посетителя кафе.

Происшествие случилось около шести часов утра: в 08:15 в больницу от дома на улице Юности, где работает круглосуточное заведение, привезли 34-летнего местного жителя с подозрением на огнестрельное ранение грудной клетки и левого бедра.

Как рассказал пресс-секретарь свердловского МВД Валерий Горелых, прибывшие на адрес сотрудники МВД выяснили следующее: у входа в кафе между двумя нетрезвыми мужчинами случился словесный конфликт.

"Пострадавший ранее с подозреваемым знаком не был, по его словам. Молодые люди обменялись колкостями, после чего один из них сходил домой за пистолетом и трижды выстрелил в сторону оппонента", - сообщил официальный представитель регионального главка полиции.

Личности стрелка - 35-летнего местного жителя - быстро установили. Травматический "ствол" изъяли (у владельца на него было разрешение).

Возбуждено уголовное дело части 1 статьи 119 УК РФ - угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью (наказание - лишения свободы на срок до двух лет).

"Причину, из-за которой задержанный взялся за оружие, устанавливают оперуполномоченные угрозыска. До начала суда стрелок будет находиться под подпиской о невыезде", - подчеркнул Горелых.