В Нижневартовске из-за молнии случился пожар на газозаправочной станции

В Нижневартовске на объекте предприятия по переработке попутного нефтяного газа тушат пожар. Возгорание на газозаправочной станции возникло из-за удара молнии.

"На месте работают три единицы техники и 13 спасателей МЧС. Пострадавших в результате происшествия нет, угроза взрыва отсутствует ", - сообщили ТАСС в Единой-дежурно-диспетчерской службе города.

Пожар случился на вершине свечи рассеивания высотой 30 метров - это установка, которая предназначена для утилизации аварийного сброса газов и паров.