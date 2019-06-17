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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Хитрый ход

Зачем нужны контейнеры для двоек
Текст: Елена Мационг
Российская газета - Федеральный выпуск № 129(7887)
В школах Югры установят специальные контейнеры, в которые можно будет положить исписанные тетради, отслужившие свой век дневники, а также тетрадки с двойками, чтобы дома их можно было не показывать родителям. Идея прозвучала от родителей, и власти идею сразу поддержали.
Старые дневники и тетрадки с "двойками" - в макулатуру! Так и детям спокойнее, и папам с мамами. Фото: PHOTOXPRESS Старые дневники и тетрадки с "двойками" - в макулатуру! Так и детям спокойнее, и папам с мамами. Фото: PHOTOXPRESS
Старые дневники и тетрадки с "двойками" - в макулатуру! Так и детям спокойнее, и папам с мамами. Фото: PHOTOXPRESS

- Конечно, прежде всего это хитрый ход, чтобы привить детям культуру обращения с отходами, собрать макулатуру, и затем показать, что полезного из нее можно сделать. Ко всему школьники действительно смогут не прятать тетради с двойками, не будет лишних проблем с родителями, - отметила глава Югры Наталья Комарова.

Фото: Валерий Бушухина/ТАСС
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Новшество поддержали и школьники. Уже прозвучали предложения разработать и необычный дизайн для контейнеров. И даже ввести "раздельный сбор" - для исписанных тетрадей с пятерками и четверками и отдельно - с двойками.

- Я хорошо помню, как мы собирали макулатуру в школе еще в советское время, - говорит Светлана Калугина, мама ученицы одной из школ Ханты-Мансийска. - Во-первых, это невероятно сплачивало, классы ведь соревновались, кто больше соберет. Потом победителям давали призы, например, можно было съездить куда-нибудь в каникулы всем вместе. И самое главное - с детства прививалось правило: нельзя выбрасывать полезное. Если сегодня возродить в школах подобные движения, будет просто здорово.

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