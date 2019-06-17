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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Зачетка под расчет

Вуз снизил стипендии из-за большого количества отличников
Текст: Мария Агранович, Мария Гафурова (Тюмень)
Российская газета - Столичный выпуск № 129(7887)
Об уменьшении стипендии в Государственном аграрном университете Северного Зауралья сообщили недовольные студенты. По их словам, ежемесячную выплату срезали почти на тысячу - с 3800 рублей до 2700. Сумма более чем ощутимая.
Фото: Александр Корольков/ РГ
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Оказалось, виноваты... отличники. Как сообщил "РГ" начальник управления по информационной политике вуза Андрей Михайлов, стипендии действительно снизились примерно на 30 процентов в связи с увеличившимся числом отличников: их стало на 351 человека больше. По словам Михайлова, перерасчет стипендий происходит раз в год. Ученый совет университета устанавливает стипендиальный фонд в пределах средств, выделенных из федерального бюджета. Субсидию направляет учредитель - Министерство сельского хозяйства РФ. В этом году из ведомства пришло на 3 млн рублей меньше, чем в прошлом. Соответственно, сократились и выплаты.

Кстати, стипендию в формате "лайт" получают и самые прилежные студенты - примерно 4 тысячи рублей вместо прошлогодних 7 тысяч. Повышенная стипендия уменьшится с 11 тысяч до 9.

Официально

- Министерство регулярно проверяет, куда идут средства, направленные вузам на стипендиальное обеспечение, - сообщили "РГ" в пресс-службе минобрнауки. - В июле - августе 2019 года мы планируем очередной такой мониторинг, где особое внимание будет уделено ГАУ Северного Зауралья, в том числе причинам по резкому изменению размеров стипендии в середине учебного периода.

Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень
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