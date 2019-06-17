РФ и Китай продлят договор о безвизовых групповых поездках для туристов

Россия и Китай подпишут новое межправительственное соглашение о безвизовых туристических групповых поездках. Предыдущее было подписано в феврале 2000 года. Оно прекратит свое действие, как только новое вступит в силу.

Проект нового межправительственного соглашения с Китаем о безвизовых групповых туристических поездках одобрил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Теперь Минэкономразвития и МИД РФ должны обсудить документ с китайскими коллегами и подписать его, говорится в распоряжении правительства.

Право безвизового въезда распространяется на туристические группы, которые приезжают в страну не более чем на 21 день (по действующим правилам - 15 дней). Сама группа может включать от трех до 50 человек. Обязательное условие - туристов должен сопровождать представитель туристической компании, которая организовала поездку.

Туристический поток из Китая в Россию каждый год растет в среднем на 15-20 процентов. Основная часть - около 85 процентов - приходится как раз на туристические группы, которые посещают страну по "безвизовой" системе в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР.