Роскачество запускает экспертизу телемедицинских мобильных приложений

Роскачество начало исследование телемедицинских мобильных приложений. Осенью будет составлен рейтинг лучших из них. Особое внимание уделят их безопасности.

Ранее научно-практический клинический центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы оценил работу восьми телемедицинских сервисов, с помощью которых врачи общаются с пациентами.

Оказалось, что в ста процентах случаев беседы с пациентами проводились с нарушением пропедевтических правил. В итоге в 25 процентах случаев были сделаны неправильные выводы о здоровье пациентов. А потому в половине случаев людям давались некорректные рекомендации. При этом 63 процента сервисов не опасаются назначать лечение. Значит, жизнь и здоровье людей, которые обращаются за дистанционными консультациями, подвергается риску.

Как отмечают в Роскачестве, телемедицинские консультации пациентов с врачами безопасны только после очной консультации. После лечения в больнице или обращения в поликлинику человек остается на связи с лечащим врачом.

В первую очередь Роскачество планирует оценить защищенность передаваемых персональных данных и качество услуг.