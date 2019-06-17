Россия и Иран подписали протокол о сотрудничестве в области энергетики

Россия и Иран 17 июня подписали протокол о достигнутых договоренностях по итогам заседания совместной рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики. Об этом говорится в сообщении Минэнерго России.

Речь идет о сотрудничестве в нефтегазовой сфере, а также в сферах атомной энергетики, переработки и электроэнергетики.

Заседание группы прошло в преддверии 15-й встречи российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, запланированной на 18 июня. Стороны обсудили реализуемые проекты двустороннего сотрудничества в области энергетики и перспективные направления взаимодействия.