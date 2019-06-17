Российская фарминдустрия разработала мощную защиту от конъюнктивита

Ведущие специалисты в области офтальмологии в рамках симпозиума "Принципиально новые препараты в лечении конъюнктивитов и кератоконъюнктивитов" обсудили в Санкт-Петербурге вопросы лечения воспалительных заболеваний глаз.

В работе организованного биотехнологической компанией "ФИРН М" сателлитного симпозиума, прошедшего в рамках XXV Международного офтальмологического конгресса "Белые ночи", приняли участие несколько сотен ученых и врачей-офтальмологов. Такое внимание к теме неудивительно, ведь в последние годы на рынок выводится много препаратов, которые могут кардинально повысить качество жизни пациентов и сократить сроки лечения.

Конъюнктивит - распространенное воспалительное заболевание слизистой оболочки глаза, на каждую тысячу человек приходится 15 случаев. У детей этот показатель еще выше и достигает 19 случаев. Причем чаще всего болеют дети до четырех лет - 30 малышей из каждой тысячи.

У заболевших отекают веки, краснеют глаза, возникает светобоязнь, появляется постоянное слезотечение. Конъюнктивит опасен также своими осложнениями: если пациент не обращается к врачам или не выполняет их рекомендации, это чревато ухудшением или даже потерей зрения.

Учитывая всю серьезность заболевания, фармацевтическая индустрия давно ищет способы его победить.

В последние годы в отрасли наметился новый тренд - конъюнктивиты и другие глазные болезни стали лечить противовирусными и иммуномодулирующими препаратами рекомбинантного интерферона - это синтезированные генно-инженерным способом белки, которые способны блокировать распространение вирусов. Препараты нацелены на местное воздействие - это капли и гели для наружного применения.

Научный руководитель Государственного научно-исследовательского института особо чистых биопрепаратов, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Андрей Симбирцев в своем докладе говорил о том, что существует огромное количество интерферонов, исследователи их разделяют на различные типы, выявляют роль каждого белка во взаимодействии с тем или иным вирусом.

В организме интерфероны синтезируются клетками и воздействуют через специфические рецепторы, находящиеся в составе клеточной мембраны. Далее активируются особые механизмы, ученые называют их сигнальными путями, и образуется белковый комплекс, он, в свою очередь, обеспечивает экспрессию группы генов. В медицинском сообществе их принято называть "интерферон-стимулированными генами". Собственно, эти гены и активируют борьбу организма с вирусами. Как отметил Симбирцев, их число доходит до 500, тем самым обеспечивается сильнейший иммунный ответ, когда организм побеждает болезнь.

Установить конкретного возбудителя конъюнктивита на первых этапах не всегда возможно, а затягивать с лечением нельзя

- Возникает закономерный вопрос: если мы от природы имеем такие мощные противовирусные механизмы защиты, почему мы вообще болеем вирусными инфекциями? Дело в том, что вирусы мутируют. Какой выход? Мы можем усилить сейчас эти клетки, добавляя рекомбинантные интерфероны, - резюмировал эксперт.

Именно на этом принципе построено лечение препаратами интерферона. Во время сателлитного симпозиума ведущие ученые-офтальмологи страны делились результатами исследований по применению таких препаратов при лечении конъюнктивитов и кератитов. Сложность лечения этих заболеваний заключается в том, что их причины могут быть различны. Болезнь могут вызывать вирусы, бактерии, отравляющие вещества. Также выделяют аллергический конъюнктивит. И в каждом случае схема лечения разная. Чтобы определить ее, нужно знать конкретного возбудителя. А это задача непростая. Например, как сообщила в своем докладе доцент НМИЦ Межотраслевого научно-технического комплекса "Микрохирургия глаза" им. акад. Федорова Галина Чернакова, нередко врачи сталкиваются со сложностью диагностики герпетического кератита и конъюнктивита.

- Я насчитала как минимум семь врачебных специальностей, которые имеют отношение к герпетическим инфекциям. И пациент порой мечется в поисках того врача, который обладает всей полнотой знаний для постановки верного диагноза, - констатирует Чернакова.

При этом герпетические поражения очень распространены.

- Примерно 20 процентов населения земного шара - до 1,5 миллиарда человек - болели какой-либо формой герпеса Зостера, и у каждого пятого из них может развиться заболевание. Среди них у каждого пятого возникает герпетический увеит (воспаление сосудистой оболочки глаза. - Ред.). Если взять все герпетические вирусы, то у полумиллиарда человек на Земле можно диагностировать офтальмогерпес и прочие заболевания, вызванные вирусом герпеса, - отмечает эксперт. - Вирусы умеют обманывать нашу иммунную систему, они имитируют интерферонорегулирующие белки, блокируют синтез интерферон-стимулированных генов. Все это приводит к тому, что в глазу возникает дефицит собственного, эндогенного интерферона. У препарата рекомбинантного интерферона есть два существенных механизма действия. С одной стороны, он восполняет дефицит интерферона, а с другой стороны, стимулирует выработку местного интерферона. И такие местные применения интерферона на фоне системной терапии позволяют блокировать размножение вирусов.

Врач-офтальмолог отделения терапевтической офтальмологии МНТК "Микрохирургия глаза" имени акад. Федорова Анастасия Лошкарева в рамках доклада о лечении конъюнктивитов неясной этиологии поделилась данными о применении комплексных препаратов рекомбинантного интерферона и противомикробных средств (например, Офтальмоферон, Аллергоферон, Моксифлоксацин) у пациентов с конъюнктивитами неясной этиологии.

Анастасия Лошкарева отметила, что эффективным решением становится назначение пациентам комбинированных глазных капель, которые обладают широким спектром противовирусной активности, оказывают иммуномодулирующее, противоаллергическое и противомикробное действие, а также снимают воспаление. Дело в том, что установить конкретного возбудителя конъюнктивита на первых этапах не всегда возможно, а затягивать с лечением нельзя.

Многие современные препараты обеспечивают улучшение с первых дней лечения. Однако на симпозиуме часто звучала мысль, что, невзирая на все достижения фармацевтики, ключевую роль играет позиция самих пациентов. Препараты нового поколения эффективны, у них минимальные побочные действия, но применять их следует согласно инструкции и рекомендациям врача.