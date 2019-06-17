Российская медицина привлекает пациентов из-за рубежа

В числе задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным перед системой здравоохранения, есть и рост медицинского экспорта в четыре раза к 2024 году.

Под этим не совсем привычным термином подразумевается, что все больше высококачественных медицинских услуг должно оказываться иностранным гражданам, что приносило бы определенный доход отечественному здравоохранению и повышало бы качество медицинских услуг в целом. О том, как сегодня развивается это направление, "РГ" рассказал генеральный секретарь Всемирной организации медицинского туризма (WMTO), президент Российской ассоциации медицинского туризма Игорь Платонов.

Игорь Николаевич, как сегодня оценивается потенциал развития медицинского экспорта в нашей стране?

Игорь Платонов: По оценкам Всемирной туристской организации (UNWTO), Россия по привлекательности лечебно-оздоровительного туризма занимает 5-е место среди всех стран мира. Но по реализации этого потенциала она находится, к сожалению, лишь на 59-й позиции. Так что потенциал этого направления у нас огромный.

Какие виды медицинской помощи в РФ сегодня наиболее востребованы иностранцами?

Игорь Платонов: Спектр направлений, пользующихся популярностью у иностранных пациентов, довольно широк. Наибольшей популярностью пользуются офтальмология, кардиология, кардиохирургия, стоматология, нейрохирургия, а также вспомогательные репродуктивные технологии, ортопедия и пластическая хирургия.

Что именно привлекает пациентов из-за рубежа в наши клиники?

Игорь Платонов: Популярность лечения в России связана с множеством факторов. В первую очередь - ценовая политика. По ряду разделов медицины цены на услуги в России значительно ниже, чем во многих развитых странах. Помимо конкурентных цен ведущие российские клиники предлагают иностранным пациентам высокий уровень качества предоставляемых медицинских услуг. На сегодняшний день в нашей стране есть достаточно большое количество лечебных учреждений, оснащенных по самым современным стандартам, где применяются последние научные достижения в области диагностики и лечения различных заболеваний. В этих клиниках работают высокопрофессиональные врачи, многие из них регулярно проходят стажировки за рубежом. Также в России с успехом применяются технологии, имеющие ограничения в ряде стран. Это, например, лечение стволовыми клетками, вспомогательные репродуктивные технологии и другие.

Какова динамика развития медицинского туризма за последние 3-4 года?

Игорь Платонов: Поток иностранных пациентов с каждым годом неуклонно растет. Если, например, в 2016 году за медицинской помощью в Россию приехали более 66 тысяч иностранных пациентов, в 2017 году - уже 110 тысяч, то в 2018 году таких было уже более 300 тысяч.

Помимо конкурентных цен ведущие российские клиники предлагают иностранным пациентам высокое качество медицинских услуг

Какие резервы вы видите для развития этого направления?

Игорь Платонов: Увеличение числа иностранных пациентов связано со многими факторами, в том числе и с политикой, реализуемой на государственном уровне. В настоящий момент запущены национальные проекты "Здравоохранение", который включает в себя федеральный проект "Развитие экспорта медицинских услуг", и "Международная кооперация и экспорт", в него также включен федеральный проект "Экспорт услуг". С целью развития рынка медицинского туризма и наиболее эффективного привлечения иностранных пациентов ведущие клиники объединились в Российскую ассоциацию медицинского туризма (РАМТ). В рамках нашей организации реализуется ряд проектов по продвижению качественных медицинских услуг как внутри страны, так и за рубежом. Важным резервом в развитии медицинского туризма может быть эффективное взаимодействие профессиональных сообществ с органами государственной власти.

Возможно ли включение в эти услуги региональных клиник? В каких именно регионах это наиболее вероятно?

Игорь Платонов: Одной из главных целей реализуемых региональных программ развития экспорта медицинских услуг как раз и является включение в процесс субъектов Российской Федерации. Уже сейчас 71 регион имеет свою собственную программу развития экспорта медицинских услуг.

Общеизвестно, что слабым местом нашего здравоохранения являются сервисные услуги. За счет чего можно поднять их уровень?

Игорь Платонов: Качество сервиса можно поднять, в первую очередь, за счет внедрения систем менеджмента качества. Мы над этим также работаем. В отношении околомедицинского сервиса очень важна слаженная работа здравоохранения и туриндустрии.

Изучаете ли вы в РАМТ опыт зарубежных стран по развитию медицинского туризма? Опыт каких стран может быть полезен в РФ?

Игорь Платонов: Конечно, наша ассоциация изучает опыт стран, занимающих в этом секторе экономики лидирующие позиции. Согласно Medical Tourism Index, в число стран-лидеров входят Канада, Великобритания, Израиль, Сингапур, Индия, Германия, Франция, Южная Корея, Италия.