Российские истребители перехватили стратегические бомбардировщики США

Стратегические бомбардировщики, приближающиеся к границе России со стороны Черного и Балтийского морей, были перехвачены.

Как сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации, 17 июня экипажами российских истребителей Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были осуществлены перехваты стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США, которые приближались к государственной границе Российской Федерации со стороны Черного и Балтийского морей.

Там отметили, что нарушения государственной границы России не было допущено. При этом полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Напомним, что обычно при таких происшествиях представители иностранных ВВС любят обвинять российских летчиков в совершении опасных маневров.