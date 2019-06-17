Российские онкологи развивают проект по медицинскому туризму

Методы радиотерапии сегодня позволяют лечить такие формы рака, которые прежде не поддавались известным схемам лечения. За последние годы в создание центров позитронно-эмиссионной и протонной терапии вложены большие инвестиции, причем большая их часть - по формату государственно-частного партнерства. Выступая на открытии одного из таких центров в Подмосковье в прошлом году, министр здравоохранения Вероника Скворцова подчеркнула: "На территории нашей страны уже 56 ПЭТ-сканеров. Из них две трети - частные, которые работают по тарифам программы государственных гарантий бесплатного оказания помощи, это система ОМС. На межрегиональном уровне опции будут несколько расширены за счет работы "горячих коек" и таких методов, как брахитерапия".
В конце прошлого года к двум протонным ускорителям, работавшим в стране, добавились еще четыре в Димитровграде Ульяновской области, в том числе детский и ускоритель для микрообъектов. А в первом российском комплексе протонной терапии, который с 2016 года работает в Медицинском радиологическом научном центре им. А.Ф. Цыба в Обнинске Калужской области, эффективное лечение прошли уже более 200 пациентов.
Ключевыми элементами комплекса являются малогабаритный синхротрон, не имеющий аналогов в мире. Установка предназначена для высокоточной радиотерапии больных благодаря трехмерному многопольному облучению опухолей тонким сканирующим пучком протонов. Он позволяет облучать опухоль, расположенную практически вплотную к жизненно важным органам или тканям с высокой радиочувствительностью, обеспечивая высокую точность облучения и равномерное распределение дозы по всему объему опухоли.
Также комплекс обладает оригинальными системами позиционирования пациента и планирования облучения и полностью соответствует гарантии качества, предъявляемой к установкам для лучевой терапии. Врачи говорят, что у пациентов, прошедших здесь курс лечения, наблюдается положительная динамика.
Эти результаты привлекают внимание не только российских онкологов, но и их зарубежных коллег. В начале июня в МРНЦ имени А.Ф. Цыба, который является филиалом Научного медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, было подписано соглашение о сотрудничестве между Россией и Республикой Болгарией по организации лечения болгарских пациентов с использованием протонной терапии. Согласно документу, все пациенты с онкопатологией, нуждающиеся в лечении протонной терапией, будут направляться международным болгарским фондом помощи онкологическим больным на лечение в Россию.
Соглашение открывает новую страницу в реализации национальной программы по медицинскому туризму. По словам директора НМИЦ радиологии академика Андрея Каприна, сотрудничество с болгарской стороной предполагает не только взаимное оказание помощи и дистанционные консультации между странами, но и обучение врачей, совместное ведение научных протоколов и т.д.
- Сегодня я здесь для того, чтобы болгарские пациенты и болгарские медики в трудное, решающее время для нас нашли очень хорошую братскую обстановку и могли рассчитывать на полноценную онкологическую помощь, - сказала на церемонии подписания соглашения генеральный директор международного болгарского фонда "Неогенезис" Елена Банова. - Надеемся, что в будущем все наши пациенты, которые ищут помощи в борьбе с раком, встретят очень хорошее, бережное отношение в России и здесь начнется новая жизнь для них.