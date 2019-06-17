Российские онкологи развивают проект по медицинскому туризму

В федеральный проект "Онкология" одним из важных направлений входит развитие современной ядерной медицины, которой посвящена отдельная государственная программа "Создание федеральных центров медицинских радиологических технологий".

Методы радиотерапии сегодня позволяют лечить такие формы рака, которые прежде не поддавались известным схемам лечения. За последние годы в создание центров позитронно-эмиссионной и протонной терапии вложены большие инвестиции, причем большая их часть - по формату государственно-частного партнерства. Выступая на открытии одного из таких центров в Подмосковье в прошлом году, министр здравоохранения Вероника Скворцова подчеркнула: "На территории нашей страны уже 56 ПЭТ-сканеров. Из них две трети - частные, которые работают по тарифам программы государственных гарантий бесплатного оказания помощи, это система ОМС. На межрегиональном уровне опции будут несколько расширены за счет работы "горячих коек" и таких методов, как брахитерапия".

В конце прошлого года к двум протонным ускорителям, работавшим в стране, добавились еще четыре в Димитровграде Ульяновской области, в том числе детский и ускоритель для микрообъектов. А в первом российском комплексе протонной терапии, который с 2016 года работает в Медицинском радиологическом научном центре им. А.Ф. Цыба в Обнинске Калужской области, эффективное лечение прошли уже более 200 пациентов.

Ключевыми элементами комплекса являются малогабаритный синхротрон, не имеющий аналогов в мире. Установка предназначена для высокоточной радиотерапии больных благодаря трехмерному многопольному облучению опухолей тонким сканирующим пучком протонов. Он позволяет облучать опухоль, расположенную практически вплотную к жизненно важным органам или тканям с высокой радиочувствительностью, обеспечивая высокую точность облучения и равномерное распределение дозы по всему объему опухоли.

Также комплекс обладает оригинальными системами позиционирования пациента и планирования облучения и полностью соответствует гарантии качества, предъявляемой к установкам для лучевой терапии. Врачи говорят, что у пациентов, прошедших здесь курс лечения, наблюдается положительная динамика.

Подписано соглашение между Россией и Болгарией о лечении в нашей стране болгарских пациентов с использованием протонной терапии

Эти результаты привлекают внимание не только российских онкологов, но и их зарубежных коллег. В начале июня в МРНЦ имени А.Ф. Цыба, который является филиалом Научного медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, было подписано соглашение о сотрудничестве между Россией и Республикой Болгарией по организации лечения болгарских пациентов с использованием протонной терапии. Согласно документу, все пациенты с онкопатологией, нуждающиеся в лечении протонной терапией, будут направляться международным болгарским фондом помощи онкологическим больным на лечение в Россию.

200 пациентов уже прошли лечение в первом центре протонной терапии

Соглашение открывает новую страницу в реализации национальной программы по медицинскому туризму. По словам директора НМИЦ радиологии академика Андрея Каприна, сотрудничество с болгарской стороной предполагает не только взаимное оказание помощи и дистанционные консультации между странами, но и обучение врачей, совместное ведение научных протоколов и т.д.

- Сегодня я здесь для того, чтобы болгарские пациенты и болгарские медики в трудное, решающее время для нас нашли очень хорошую братскую обстановку и могли рассчитывать на полноценную онкологическую помощь, - сказала на церемонии подписания соглашения генеральный директор международного болгарского фонда "Неогенезис" Елена Банова. - Надеемся, что в будущем все наши пациенты, которые ищут помощи в борьбе с раком, встретят очень хорошее, бережное отношение в России и здесь начнется новая жизнь для них.