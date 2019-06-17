Поликлиники, работающие по принципу бережливых технологий, предполагается сертифицировать, присваивая им "звезды" так, как это принято в туристической индустрии при оценке уровня работы отелей. Такая идея обсуждается в Минздраве России.

"Объясните мне, почему при наличии записи к врачу карту пациента не приносят в кабинет заранее и на ее поиски уходит время? Почему при записи по четко указанному времени приема приходится сидеть под дверью кабинета по 40 минут? Почему диспансерные больные и люди на медкомиссию идут в кабинет без очереди, а люди по записи сидят?" - такие жалобы на работу поликлиник стали предпосылкой при разработке проекта "Бережливая поликлиника". Сейчас, спустя два года, к нему присоединилось уже более двух тысяч медучреждений во всех регионах страны.

Задача проекта - качественное изменение организации работы первичного звена здравоохранения: удобная запись к врачам, в том числе дистанционно, соблюдение графика приема больных, ликвидация "живой" очереди, переустройство внутреннего пространства поликлиник, где, в частности, предусмотрены удобные указатели и информационные стенды. В результате сберегается время и у врачей, и у пациентов (отсюда и термин "бережливая"). А люди, раньше получавшие заряд негатива уже на этапе регистратуры, благодаря более четкой и вежливой работе медперсонала и работу врачей начинают оценивать более объективно и положительно. Теперь итоги такой перестройки поликлиник предстоит оценить так, чтобы результат этой оценки был виден всем.

"В рамках Послания президента Федеральному Собранию была поставлена задача брендировать поликлиники, поставить на них те самые "звездочки", чтобы они были настоящими бережливыми, а не просто делали красивую картинку и регистратуру", - сказала замдиректора профильного департамента минздрава Эльмира Вергазова, выступая на заседании дискуссионной площадки "Благополучие человека", организованной "Единой Россией". Она отметила, что минздрав совместно с Росздравнадзором разрабатывают принципы сертификации медучреждений.

Когда проект только начинался, эксперты составили перечень основных проблем в организации работы: длительное ожидание в регистратуре, невозможность дозвониться в поликлинику, непродуманное расположение отделений и кабинетов, отсутствие навигации и комфортных зон ожидания. А такое частое явление, как пересечение потоков здоровых людей и больных посетителей, - это уже не просто неудобство, но и прямая угроза для ухудшения ситуации с заболеваемостью, особенно в "гриппозное" время года.

Из 15 минут, отведенных на прием, осмотр и опрос больного врач тратил только три, остальное время - писанина

Теперь все эти требования могут быть предложены в качестве критериев для оценки работы медучреждений при их сертификации. А еще, конечно, это может быть количество и динамика жалоб пациентов, показатели высвободившегося времени врача, которое он может потратить на дополнительное общение с пациентом. Ведь, по проведенным ранее замерам, из 15 минут, отведенных на прием одного больного, врач тратил на опрос и осмотр не более трех минут, а все остальное время "съедала" писанина...

По словам Вергазовой, вслед за поликлиниками бережливые технологи начали внедрять и стационары, а в ближайшее время к проекту присоединятся детские поликлиники. Всего к 2024 году "бережливыми" должны стать почти семь тысяч медучреждений.