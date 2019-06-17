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17.06.2019 13:12
Рубрика: Спорт

Сборная Уругвая разгромила команду Эквадора на старте Кубка Америки

Текст: Илья Соболев

Сборная Уругвая по футболу уверенно стартовала на Кубке Америки-2019, проходящем в Бразилии. Команда Оскара Табареса в своем первом матче на турнире обыграла сборную Эквадора со счетом 4:0.

Игра, проходившая на стадионе "Минейрао" в Белу-Оризонти в ночь на понедельник по московскому времени, была сделана уже к концу первого тайма. На 6-й минуте счет открыл Николас Лодейро, классно подработав мяч после передачи Луиса Суареса. На этом уругвайцы не успокоились и продолжили нагнетать давление на ворота соперника.

Фото: AP
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На 24-й минуте прямую красную карточку за грубость получил полузащитник Хосе Кинтеро, и эквадорцы совсем развалились. На 33-й минуте Эдинсон Кавани в красивом прыжке слета замкнул скидку Диего Година, а на 44-й отличился Суарес. После перерыва зрители увидели еще один гол: на 78-й минуте эквадорский защитник Артуро Мина отправил мяч в свои ворота.

Сборная Уругвая набрала три очка и вышла на первое место в группе С, где помимо эквадорцев еще выступают команды Чили и Японии.

В следующем матче 21 июня уругвайские футболисты сыграют с японцами, а эквадорцы днем позднее встретятся с чилийцами, действующими обладателями Кубка Америки. Встреча первого тура между сборными Японии и Чили состоится в ночь на вторник.

Спорт Футбол
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