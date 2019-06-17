Основная волна ЕГЭ подходит к концу: результаты экзаменов по литературе, географии, математике, истории и химии уже доступны школьникам. Скоро ребята узнают свои баллы по русскому и иностранному языкам, обществознанию, биологии и информатике. Причем впервые выпускники могут отслеживать эту информацию не только на официальном портале ЕГЭ, но и в социальной сети "ВКонтакте". Удобное мини-приложение для этого разработали студенты Высшей школы экономики.

Куда, в какой вуз приведут баллы ЕГЭ? Этот вопрос волнует сегодня абитуриентов и их родителей. Фото: Валерий Бушухина/ТАСС

- Идея возникла, когда я сам сдавал ЕГЭ, - говорит первокурсник программы "Прикладная математика и информатика" Игорь Юнаш. - В ожидании результатов мне приходилось постоянно обновлять страницу портала ЕГЭ. В итоге я сделал бота в "ВКонтакте", который присылал результаты в сообщениях.

Информацию сервис берет с официального портала ЕГЭ. При этом он позволяет не только узнавать итоговые баллы, но и получать уведомления о статусе экзамена и даже делиться результатами с друзьями. Получил 100 баллов? Похвастайся на личной странице в соцсети в пару кликов: нужно лишь пройти авторизацию. При этом всем желающим в приложении доступен топ набранных баллов по предметам и регионам.

Дизайн приложения разрабатывал студент-второкурсник образовательной программы ВШЭ "Бизнес-информатика" Максим Немкевич. Другие участники проекта - Матвей Кавторов, Александр Чичканов, Андрей Шинкарев - выступили тестировщиками. До этого ребята уже запустили приложение для смартфонов, позволяющее просматривать расписание занятий "Вышки".

Кстати

Все больше умных помощников "прописываются" в соцсетях и мессенджерах. Чем сложнее программа, тем "умнее" робот.

- Один из создателей приложения с результатами ЕГЭ - Максим Немкевич - мой ученик. Очень рад его успехам, - рассказал "РГ" учитель информатики и робототехники школы N 1293 Александр Степанов. - Я часто создаю вместе с учениками разных ботов. Образно говоря, это виртуальный мини-клон. Можно настроить программу так, чтобы она выдавала полезную информацию по запросу школьника: видео, статьи, задачки. Или, к примеру, расписание уроков, домашние задания и даже меню школьной столовой.