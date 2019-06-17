Новости

В Петербурге решили штрафовать тех, кто бросает мусор мимо урны 19:09
Россия и Иран подписали протокол о сотрудничестве в области энергетики 18:53
В России ужесточили наказания за "пьяные" ДТП 18:42
Хоркина выступила за открытие зала спортивной гимнастики на арене "Динамо" 18:40
Гостем фестиваля в Заполярье станет режиссер Андрей Звягинцев 18:35
Живущая в аварийном бараке калужанка обратилась на "Прямую линию" 18:30
В Подмосковье тренера обвинили в развращении 8-летней школьницы 18:29
За оборот разрушающих озоновый слой веществ будут штрафовать 18:18
Россияне ищут Lada больше всего 18:17
Воронежские водители пожаловались на 40-километровую "сплошную" 18:11
В Москве две женщины с кирпичом ограбили "Пятерочку" 18:08
Путин подписал закон, уточняющий налогообложение ряда соцвыплат 18:06
Почему небо над спортивными аренами в Минске закрыто для беспилотников 18:02
В Калининграде пройдет международный романтический фестиваль театров 18:00
Лицензирование выпуска компакт-дисков отменят 17:58
Подписан закон об ограничении срока включения в реестр инвестсоветников 17:37
Депутат Госдумы сообщил о здоровье главы Дагестана 17:34
В Ижевске полицейский получил семь лет за подброс наркотиков 17:33
Путин упростил привлечение иностранцев к работе на Worldskills-2019 17:30
Франческо Тотти покинул "Рому" после 30 лет в клубе 17:30
Путин подписал поправки о штрафах за распространение в РФ иностранных СМИ без разрешения 17:28
В Подмосковье семья заболела энцефалитом, попив молока 17:26
Актер из "Чернобыля" рассказал, как его дядя умер из-за аварии на ЧАЭС 17:20
В Таиланде погибли двое российских туристов 17:17
В НИИ им. Склифосовского опровергают сведения о выписке Алибасова 17:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Как в атмосфере Земли плавятся спутники
Видео: Как в атмосфере Земли плавятся спутники
Александр Венедиктов: РФ заинтересована в сильной и стабильной Европе
Александр Венедиктов: РФ заинтересована в сильной и стабильной Европе
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
17.06.2019 19:04
Рубрика: Общество

Накликать 100 баллов

Школьники узнают свои результаты в соцсети
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 129(7887)
Основная волна ЕГЭ подходит к концу: результаты экзаменов по литературе, географии, математике, истории и химии уже доступны школьникам. Скоро ребята узнают свои баллы по русскому и иностранному языкам, обществознанию, биологии и информатике. Причем впервые выпускники могут отслеживать эту информацию не только на официальном портале ЕГЭ, но и в социальной сети "ВКонтакте". Удобное мини-приложение для этого разработали студенты Высшей школы экономики.
Куда, в какой вуз приведут баллы ЕГЭ? Этот вопрос волнует сегодня абитуриентов и их родителей. Фото: Валерий Бушухина/ТАСС Куда, в какой вуз приведут баллы ЕГЭ? Этот вопрос волнует сегодня абитуриентов и их родителей. Фото: Валерий Бушухина/ТАСС
Куда, в какой вуз приведут баллы ЕГЭ? Этот вопрос волнует сегодня абитуриентов и их родителей. Фото: Валерий Бушухина/ТАСС

- Идея возникла, когда я сам сдавал ЕГЭ, - говорит первокурсник программы "Прикладная математика и информатика" Игорь Юнаш. - В ожидании результатов мне приходилось постоянно обновлять страницу портала ЕГЭ. В итоге я сделал бота в "ВКонтакте", который присылал результаты в сообщениях.

Фото: Сергей Савостьянов
Прием в вузы-2019: на какие специальности пойдут выпускники

Информацию сервис берет с официального портала ЕГЭ. При этом он позволяет не только узнавать итоговые баллы, но и получать уведомления о статусе экзамена и даже делиться результатами с друзьями. Получил 100 баллов? Похвастайся на личной странице в соцсети в пару кликов: нужно лишь пройти авторизацию. При этом всем желающим в приложении доступен топ набранных баллов по предметам и регионам.

Дизайн приложения разрабатывал студент-второкурсник образовательной программы ВШЭ "Бизнес-информатика" Максим Немкевич. Другие участники проекта - Матвей Кавторов, Александр Чичканов, Андрей Шинкарев - выступили тестировщиками. До этого ребята уже запустили приложение для смартфонов, позволяющее просматривать расписание занятий "Вышки".

Кстати

Все больше умных помощников "прописываются" в соцсетях и мессенджерах. Чем сложнее программа, тем "умнее" робот.

- Один из создателей приложения с результатами ЕГЭ - Максим Немкевич - мой ученик. Очень рад его успехам, - рассказал "РГ" учитель информатики и робототехники школы N 1293 Александр Степанов. - Я часто создаю вместе с учениками разных ботов. Образно говоря, это виртуальный мини-клон. Можно настроить программу так, чтобы она выдавала полезную информацию по запросу школьника: видео, статьи, задачки. Или, к примеру, расписание уроков, домашние задания и даже меню школьной столовой.

Общество Образование Компании Информационные технологии ВКонтакте ЕГЭ в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ ряд социальных выплат
В Госдуме обещали ответ на расширение американского присутствия в Польше
В Кремле оценили возможность кибервойны США против России
Россия и Иран подписали протокол о сотрудничестве в области энергетики
Путин упростил привлечение иностранцев к работе на Worldskills-2019