Синоптики рассказали, побьет ли новая жара 100-летние рекорды

После относительно прохладной недели в центр России начинает возвращаться жаркая погода. Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, в начале недели в центральных областях еще возможны дожди, на юге с грозами, а на севере погода без осадков. Температура воздуха от 21 до 26 градусов, в середине недели потеплеет до +28 градусов.

В Москве в понедельник 23-25 градусов, во вторник уже до +27, в среду - до 28 градусов, а к четвергу столбики термометров перевалят за 30-градусную отметку. К выходным возможны новые температурные рекорды. Но до рекордов, которые наблюдались в Москве 100 лет назад, температура вряд ли дотянет.

Так, 29 июля 1910 года в Москве был зафиксирован абсолютный максимум жары - 38,2 градуса. А7 августа 1920 года второй максимум- 36,8 градуса.

Ночные температуры в столичном регионе также будут расти - в среднем до 10-15 тепла, к выходным ночью может быть уже до +20 градусов. Кратковременные дожди возможны во вторник. В остальные дни москвичей порадует солнечная погода.

На северо-западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях - умеренно тепло, 19-24 градуса, в середине недели на пару градусов станет теплее. В Коми 17 июня еще возможны ночные заморозки до -1 градуса.

В Приволжском округе в начале недели похолодание - на севере округа 16-21 градус, а к середине недели потеплеет до 21-26 градусов. В Татарстане в начале недели только +20 градусов, а потом постепенно температура начнет повышаться до +27 градусов.

На юге температура воздуха выше климатической нормы - на Черноморском побережье Краснодарского края и в Крыму до +30 градусов, но дождливо.

На Урале прохладно и в начале недели температура на 4-6 градусов ниже климатической нормы, ночью возможны заморозки до -2 градусов, а днем всего 12-17 градусов, и только в середине недели потеплеет до +21.

В центральных и южных районах Красноярского края, наоборот, неделя начнется с 30-градусной жары. И практически до конца недели сохранится жаркая погода.

В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также на Алтае дождливо.

На юге Дальнего Востока - в Приморье - к середине недели потеплеет до 27 градусов, но и в начале недели не холодно.