Скончался экс-президент Египта Мухаммед Мурси

Экс-президент Египта Мухаммед Мурси скончался в возрасте 67 лет. Как передает портал "Аль-Ахрам", он умер во время очередного судебного заседания. По предварительным данным, Мурси скончался от острой сердечной недостаточности. Другие подробности пока не известны.

В Египте Мурси и сторонников обвиняют в передаче секретных документов катарской разведке. В 2017 году экс-президента уже приговорили к пожизненному заключению, которое в стране равняется 25 годам. В апелляции бывшему главе государства отказали, однако суд на этом не закончился.

Напомним, в 2013 году армия Египта отстранила от власти президента Мурси и объявила переходный период. Его сторонники требовали вернуть ему пост, что вылилось в беспорядки с многочисленными жертвами.

За шесть лет против бывшего главы государства были открыты несколько уголовных дел, помимо шпионажа в пользу Катара и ХАМАС, его обвиняют в побеге из тюрьмы в 2011 году, причастности к столкновениям в 2012-м, оскорблении судей.