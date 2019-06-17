СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости

Региональные власти направили в Минтруд отчеты с предложениями о предварительных итогах первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности. Из них следует, что одним из главных шагов для этого регионы считают корректировку критериев нуждаемости, пишут "Известия".

По информации издания, в ряде отчетов содержится предложение о прекращении выплат пособий тем, кто может без них обойтись. Высвободившиеся в результате средства предлагается пустить на помощь действительно бедным гражданам.

При этом в отчетах в той или иной форме часто содержится идея о "ленивых" или "недостаточно мотивированных" бедных. Под этим термином их авторы подразумевают неумение или нежелание воспользоваться дополнительным имуществом для повышения благосостояния (продажа, сдача в аренду, использование земельного участка как дополнительного источника продуктов питания и так далее) или невыполнение социального контракта (использование пособия, но без повышения квалификации или поиска работы).

Кроме того, в большинстве отчетов региональные власти призывают отказывать в поддержке гражданам с неофициальными доходами.

Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года. Чаще всего для ее получения необходимо, чтобы среднедушевой доход семьи не превышал однократной или двукратной величины прожиточного минимума в регионе. Как сообщили "Известиям" в Минтруде, ведомство не видит смысла в установке единых критериев получения соцподдержки для всей страны, поскольку ситуация в регионах заметно разнится. При этом опыт регионов, участвовавших в первом этапе пилотного проекта будет использован для методических рекомендаций и проектов планов мероприятий на всей территории РФ, указали в ведомстве.