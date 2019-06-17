СМИ: В России может появиться ГОСТ для маркировки продуктов

ГОСТ по цветовой маркировке продуктов (по типу "светофора") планируется принять в октябре. Об этом пишут в понедельник "Известия" со ссылкой на Росстандарт.

О готовности окончательной редакции ГОСТа по маркировке такого типа изданию сообщили также в ФИЦ питания и биотехнологии.

Из проекта стандарта следует, что маркировка "светофор" будет содержать информацию о массовой доле в продуктах поваренной соли, свободных сахаров, жиров и трансжиров. На упаковке будут размещаться вертикальные полосы, каждая из которых соответствует указанным пищевым веществам. Полосы будут красного, желтого или зеленого цвета в зависимости от уровня содержания вещества.

При этом подчеркивается, что стандарт не распространится на продукты с однородным составом (сахар, масло и т.п.). То же касается и питьевой воды, пищевых добавок, спецпродукции, кондитерских изделий, сладких напитков и сыров.

Добровольная маркировка продуктов по типу "Светофор" уже существует, этот проект реализует с 1 июня 2018 года Роспотребнадзор. Сейчас в нем участвуют производители мороженого и некоторые производители безалкогольных напитков.