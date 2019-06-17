Смогут ли работники отдохнуть за счет работодателей

Возможность уменьшать сумму налога на прибыль, оплатив отдых сотрудникам и членам их семьи, появилась у работодателей благодаря поправкам в Налоговый кодекс РФ. Стоимость путевок ограничена суммой в 50 тысяч рублей на каждого туриста. В нее можно включать проезд любым транспортом, проживание и питание, санаторно-курортное обслуживание и даже экскурсии. Путевки должны приобретаться работодателем (а не самими работниками) у турагентов и туроператоров и обязательно с заключением договора. Снизить налог на прибыль, договорившись напрямую с гостиницами, перевозчиками и экскурсоводами, невозможно, поясняли ранее в Федеральной налоговой службе. Учесть расходы в 50 тысяч рублей за каждого туриста можно только за отдых в России.
Как выяснилось, несмотря на то что все эти поправки в Налоговый кодекс на этапе рассмотрения в Госдуме широко обсуждались, о новой возможности знают лишь 26 процентов работодателей, показали результаты опроса Rabota.ru.
Из них меньше половины (40 процентов) заявили, что собираются оплачивать работникам отпуск, а 13 процентов дали отрицательный ответ.
Комментируя, почему таких планов нет, 40 процентов участников опроса сообщили, что на оплату отпуска сотрудникам у них нет финансовой возможности, а 32 процента указали, что это нерентабельно. Остальные признались, что пока недостаточно проработали вопрос и не продумали, как правильно организовать процесс.
Оплатить отпуск своим сотрудникам в России не более и не менее выгодно, чем выплатить тем же сотрудникам соответствующую премию - это также позволяет уменьшать базу по налогу на прибыль, отмечает Сергей Савсерис, старший партнер "Пепеляев Групп". При этом в случае выплаты премии не будет необходимости собирать подтверждающие документы и проверять соблюдение критериев для вычета расходов на санаторно-курортный отдых. Поэтому работодателям имеет смысл оплачивать отпуска своим сотрудникам только в том случае, если они хотят, чтобы сотрудник действительно съездил отдохнуть. Во всех остальных случаях денежное вознаграждение - более простой и гибкий способ вознаградить за труд, полагает Савсерис.
Для уменьшения базы по налогу на прибыль все документы для налоговой службы должны быть правильно оформлены - важный момент для применения льготы, указывает Елена Родионова, партнер, руководитель налоговой практики правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры".
Это означает, что кадровой службе потребуется вносить изменения в инструкции и трудовые договоры (чтобы налоговики приняли затраты на оплачиваемый отпуск сотрудника на российском курорте, такая возможность должна быть прописана в трудовом договоре и внутренних регламентах компании), бухгалтерии - проводить дополнительные расчеты, офис-менеджменту - заниматься выбором туроператора, оплатой путевок, проезда и дополнительных услуг.
"Все это делает новую льготу интересной для компаний, которые ведут белую бухгалтерию и платят своим сотрудникам официальные зарплаты", уточняет Родионова.
В Налоговом кодексе есть упоминание, что расходы на путевки для сотрудников, а также на оплату им ДМС в сумме не должны превышать 6 процентов от расходов на оплату труда. Исходя из этого, можно предположить, что льгота подходит лишь для крупных и средних компаний. У небольших - расходы на оплату труда обычно не очень велики. Значит, и суммы, которые они могут тратить на оплату путевки, крайне малы, добавляет Татьяна Евдокимова, эксперт СКБ Контур.
*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"