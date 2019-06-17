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Рубрика: Экономика

Шеф платит

Смогут ли работники отдохнуть за счет работодателей
Текст: Юлия Кривошапко
С этого года у работодателей появилось право уменьшать базу по налогу на прибыль, оплачивая своим работникам отпуска. Собираются ли они им пользоваться? Чтобы это выяснить, сервис Rabota.ru провел опрос специально для "Российской газеты".

Возможность уменьшать сумму налога на прибыль, оплатив отдых сотрудникам и членам их семьи, появилась у работодателей благодаря поправкам в Налоговый кодекс РФ. Стоимость путевок ограничена суммой в 50 тысяч рублей на каждого туриста. В нее можно включать проезд любым транспортом, проживание и питание, санаторно-курортное обслуживание и даже экскурсии. Путевки должны приобретаться работодателем (а не самими работниками) у турагентов и туроператоров и обязательно с заключением договора. Снизить налог на прибыль, договорившись напрямую с гостиницами, перевозчиками и экскурсоводами, невозможно, поясняли ранее в Федеральной налоговой службе. Учесть расходы в 50 тысяч рублей за каждого туриста можно только за отдых в России.

Фото: Михаил Мордасов/ РИА Новости
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Как выяснилось, несмотря на то что все эти поправки в Налоговый кодекс на этапе рассмотрения в Госдуме широко обсуждались, о новой возможности знают лишь 26 процентов работодателей, показали результаты опроса Rabota.ru.

Из них меньше половины (40 процентов) заявили, что собираются оплачивать работникам отпуск, а 13 процентов дали отрицательный ответ.

Комментируя, почему таких планов нет, 40 процентов участников опроса сообщили, что на оплату отпуска сотрудникам у них нет финансовой возможности, а 32 процента указали, что это нерентабельно. Остальные признались, что пока недостаточно проработали вопрос и не продумали, как правильно организовать процесс.

Оплатить отпуск своим сотрудникам в России не более и не менее выгодно, чем выплатить тем же сотрудникам соответствующую премию - это также позволяет уменьшать базу по налогу на прибыль, отмечает Сергей Савсерис, старший партнер "Пепеляев Групп". При этом в случае выплаты премии не будет необходимости собирать подтверждающие документы и проверять соблюдение критериев для вычета расходов на санаторно-курортный отдых. Поэтому работодателям имеет смысл оплачивать отпуска своим сотрудникам только в том случае, если они хотят, чтобы сотрудник действительно съездил отдохнуть. Во всех остальных случаях денежное вознаграждение - более простой и гибкий способ вознаградить за труд, полагает Савсерис.

Для уменьшения базы по налогу на прибыль все документы для налоговой службы должны быть правильно оформлены - важный момент для применения льготы, указывает Елена Родионова, партнер, руководитель налоговой практики правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры".

Фото: iStock
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Это означает, что кадровой службе потребуется вносить изменения в инструкции и трудовые договоры (чтобы налоговики приняли затраты на оплачиваемый отпуск сотрудника на российском курорте, такая возможность должна быть прописана в трудовом договоре и внутренних регламентах компании), бухгалтерии - проводить дополнительные расчеты, офис-менеджменту - заниматься выбором туроператора, оплатой путевок, проезда и дополнительных услуг.

"Все это делает новую льготу интересной для компаний, которые ведут белую бухгалтерию и платят своим сотрудникам официальные зарплаты", уточняет Родионова.

В Налоговом кодексе есть упоминание, что расходы на путевки для сотрудников, а также на оплату им ДМС в сумме не должны превышать 6 процентов от расходов на оплату труда. Исходя из этого, можно предположить, что льгота подходит лишь для крупных и средних компаний. У небольших - расходы на оплату труда обычно не очень велики. Значит, и суммы, которые они могут тратить на оплату путевки, крайне малы, добавляет Татьяна Евдокимова, эксперт СКБ Контур.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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