До недавних пор казалось, что в российском обществе на фоне всех его расколов и противоречий хоть что-то осталось общим, неделимым и незыблемым. Прежде всего "единое культурное пространство", полученное в наследство от славных прошлых эпох. Нас объединяет искусство, которое вечно. Музыка, которая прекрасна. Классика кино и хорошие книги. Старые песни о главном и новые - о всяческом разном. Большой театр и театры поменьше, которые - все равно лучшие в мире... Кто рискнет возразить?

Усомниться рискнули сотрудники Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. В ходе опросов они выяснили, что не все настолько радужно и благостно в так называемой сфере досуга и культуры, тем более культуры массовой. На ней сказываются все те противоречия и разломы, которые сегодня существуют в обществе: между богатыми и бедными, жителями столиц и провинции, людьми молодыми и старшего возраста, "коренными" и приезжими и так далее. Речь не только о несовпадении вкусов и пристрастий. У талантливых мастеров искусств есть поклонники в любой социальной группе. А смотреть популярные сериалы, ходить на концерты поп-звезд и читать детективы в мягких обложках могут люди самых разных возрастов и уровня образованности. Главная проблема в том, что далеко не у всех граждан есть свободный доступ к культурной "сокровищнице" и возможность открыть ее для себя. Точно так же в России обстоит дело с качественным образованием, хорошей медициной, модной одеждой, интернет-услугами и многим другим. Разница в доходах и в месте жительства значит очень много. Не у каждого в России (даже при горячем желании) есть возможность пополнить домашнюю библиотеку, купить билет на выставку или спектакль и даже просто доехать до "очага культуры" по бездорожью из своего городка или села. Телевизор, радио и интернет в этом случае играют для огромного количества людей роль фастфуда, "растворимой лапши" - в отсутствие нормальных качественных продуктов.

Сказать, что эти неравенства сглаживаются - значит погрешить против истины. Не спасает даже то, что в последние годы за государственный счет подключают к интернету школы, библиотеки и музеи, снимают кино, открывают виртуальные концертные и выставочные залы. Количество и качество - разные вещи. И не все решают денежные вливания. В сфере культуры нельзя "совершить технологический прорыв", "закупить новые станки", как в машиностроении, или "обработать поля удобрениями", как в сельском хозяйстве. "Уничтожать вредителей" и на кого-то давить - тоже не вариант оздоровления ситуации. Срыв концертов, запрет или редактура "неоднозначных" фильмов, споры "сквер или храм", "бизнес-центр или старинное здание", попытки слить в одно "учреждение культуры" знаменитые театры из Питера и Ярославля и прочие подобные вещи, как показала практика, реакцию в обществе вызывают бурную, но явно негативную.

Сложно и не сразу - но власть, таланты и их поклонники все-таки учатся искать и находить компромиссы. А сам вопрос "о культуре", которая одинаково важна и дорога нам всем, медленно, но верно в общей государственной повестке дня передвигается из части "разное" в основную. В Госдуме сейчас проходит процедуру предварительных слушаний и согласований обновленный закон о культуре - его разрабатывают по поручению президента страны. Споров вокруг этого законопроекта было много. Кстати, к его экспертизе в кои-то веки привлекли и социологов, в том числе ученых из ФНИСЦ РАН под руководством академика РАН Михаила Горшкова.

Как же мы сейчас представляем себе отечественную культуру и что она для нас значит? Можно сказать точно: это по-прежнему предмет гордости. Отвечая на вопрос, какими достижениями последних 25 лет они особенно гордятся, четверть россиян (25%) отметили в длинном списке нашу культуру, литературу и искусство. Они на 5-м месте по значимости. На первых же местах традиционно - российская армия (43%), достижения спортсменов (40%), воссоединение Крыма с Россией (38%), а также "ракеты" - успехи в космонавтике и космической технике (34%). Для сравнения: состоянием системы социальной защиты граждан гордятся лишь 2% опрошенных, отечественной медициной - 10%, образованием - 5%. Примерно каждый пятый (22%) сказал, что гордиться "особо нечем". Так что у культуры позиции на общем фоне не так уж плохи.

Большинство граждан (70%) считает, что свобода творчества у деятелей культуры есть. Однако 41% уверен, что эта свобода пала жертвой диктатуры рынка. 58% полагают, что современное художественное творчество "нравственно ущербно". Несколько меньше (55%) сохраняют веру в то, что культура и искусство выполняют гуманистическую миссию. Что же касается массовой культуры, то лишь 17% россиян думают, что она влияет на людей позитивно. Треть (33%) видят в "культурном ширпотребе" только негатив, и ничего более. 22% сказали, что никакого влияния массовая культура - то есть кино, шоу-бизнес, книги "в мягких обложках" - на общество не оказывает, как ни старается. Как и следовало ожидать, люди старшего поколения вдвое чаще молодежи (44% против 22%) массовую культуру очень не любят и говорят, что от нее один вред и упадок нравственности. Только в молодежной группе респондентов (от 18 до 30 лет) оказалось поровну тех, кто видит в массовой культуре как хорошее, так и плохое (по 22%). Четверть молодых людей (25%) вообще ни во что не ставят ее влияние, треть (31%) затруднились с ответом.

В сфере культуры вполне может действовать такая же система, как в экономике - государственно-частное партнерство

Россияне по-прежнему считают, что культурное наследие прошлого намного превосходит сегодняшние творения. Это касается кино, эстрады, литературы, искусства, музыки. Но "старые песни о главном" постепенно приедаются. Доля любителей советского кино и эстрады снизилась за последние годы на 8% и 10% соответственно. Среди молодежи любители "советской классики" уже в меньшинстве. Упала и популярность телевидения. Особенно сильно снизился интерес к "проблемным" передачам, политическим ток-шоу - с 50% в 2003 г. до 36% в 2018-м.

За 15 лет многие пристрастия россиян изменились. Меньше стало поклонников у старого советского кино (на 8%, сейчас их 77%). На современные российские фильмы зрители идут охотнее, чем в 2003 году, но реже, чем еще три года назад (53% в 2003-м, 62% в 2015-м, 57% сейчас). Значительно - на 20% - вырос интерес к зарубежному кино (до 56%). 10% потеряла советская эстрада (до 55%), 8% - научно-популярная и историческая литература (37% сейчас, 45% - в 2003-м). Люди реже читают детективы (42% против 48%), но и русскую классику тоже (49% против 55%). Правда, измерять "среднюю температуру по культуре" нельзя, толку от этого мало. Молодежь предпочитает одно, старшие - другое. Более половины молодых людей отметили, что им "нравится" интернет, социальные сети (82%), зарубежные фильмы (76%), современная музыка (72%), самообразование (62%), современное российское кино (55%), мода и дизайн (51%). Люди старше 60 до предела традиционны в своих вкусах. 96% любят советское кино, 74% - советскую эстраду, 62% - русскую классику, 56% - российские телесериалы, 52% - классическую музыку.

Трудно было бы ожидать единодушия разных поколений и в том, каким образом проводить свободное время. Молодежь предпочитает активное общение, чаще других возрастных групп бывает в ресторанах, кафе, ночных клубах. Каждый третий молодой человек в России регулярно занимается спортом, а также ходит в театры и на концерты. Каждый пятый в свободное время занят самообразованием и повышает свою квалификацию, каждый десятый любит музеи, выставки и вернисажи. А вот телевизор молодые россияне смотрят гораздо меньше старших. Среди них почти три четверти (72%) отметили, что на досуге сидят перед телевизором или слушают радио. 67% старших хлопочут по хозяйству или на даче, 53% "просто отдыхают и расслабляются", меньше половины (47-48%) гуляют, ходят в гости и общаются с друзьями.

В одном молодежь и старшие в общем-то солидарны. В нелюбви к тому, чтобы на досуге заниматься политикой или общественными делами. Лишь каждый двадцатый (5%), а среди экономически активных людей - всего 3% участвуют в работе общественных организаций. Еще того меньше (2-3%) посещают политические собрания и митинги. Разве что церковные общины популярны у 5% молодых людей и у 16% пенсионеров. Но в массе своей вместо молитвы или митинга наши люди лучше в кино сходят. Было бы что смотреть.

Комментарий

Рынок, холст, масло...

Академик РАН Михаил Горшков - о том, какую роль в сфере культуры и искусства должно на себя возложить государство

Михаил Константинович, такое впечатление, что в России сейчас две культуры - "для богатых" и "для бедных". Одним Большой театр с недосягаемыми по цене билетами, другим - сериалы и шоу по телевизору. Одним роскошно изданные книги - другим "народные" детективы в мягких обложках. Одним все богатства культуры - другим ширпотреб. Насколько остро люди реагируют на такое неравенство?

Михаил Горшков: Материальное неравенство всегда воспринимается тяжело. Особенно когда у человека есть желание, но нет возможности прикоснуться к чему-то для него важному и дорогому. И все же насчет двух культур - не будем так категоричны. Да, мнение о том, что в России сейчас отдельно существуют культура "рублевская" и "рублевая", поддерживают 57% опрошенных. Только треть (33%) с ними не согласна. И все же культурные запросы и предпочтения людей не связаны напрямую с уровнем их доходов, статусом или местом, где они живут. Если человек беден, это не значит, что ему легко можно "скормить" что-то низкопробное, как соевую колбасу под предлогом скидок и "экономии". С культурными ценностями этот принцип не работает. А богатство - еще не контрамарка в мир ценителей высокого искусства. Проблема в другом.

Говоря о возможности доступа к культурным ценностям, сошлюсь на данные наших коллег из Центра социального прогнозирования. У подавляющего большинства (86-87%) взрослых граждан России этот доступ - равный. Свободно заниматься творчеством могут около половины россиян, пользоваться библиотеками, кинотеатрами, театрами - 70-75%. Сложности начинаются дальше. Действительно, посещает театры, музеи, выставки лишь каждый десятый россиянин старше 16 лет. Всего 3% занимаются в кружках художественной самодеятельности, 1,6% - технического творчества. Только пятая часть может полноценно организовать свой культурный досуг. И это не от лени, не от пресыщенности. 93% граждан хотели бы участвовать в каких-либо культурных мероприятиях. Но удовлетворить эти потребности реально могут меньше половины (45%). Нет денег, времени, сил, элементарной информации о чем-то интересном. Нет привычки именно так проводить досуг. Нет подходящей компании. То есть по разным причинам около трети наших сограждан - в "зоне отчуждения" от культурной сферы. И эту ситуацию надо срочно исправлять. Кроме государства, такая задача вряд ли кому-то по силам.

И как же действовать?

Михаил Горшков: Разумно. Профессионально. Без ненужной пустой бюрократии, когда все сводится к "отчетам о мероприятиях согласно плану". Для того, чтобы культура в России действительно развивалась и способствовала, говоря высоким штилем, "очеловечиванию человека", нужно объединить усилия государства и самих мастеров искусств, журналистов и аудитории, специалистов в области информтехнологий и ученых - словом, нас всех. Потому что общая культура - главное, что в силах нас объединить вопреки всем идеологическим разломам и социальным неравенствам. К сожалению, эта азбучная истина далеко не всем понятна. Еще в 2013-2014 гг. в ходе экспертного опроса, который мы проводили совместно с Институтом экономики РАН и Государственным институтом искусствознания Минкультуры России, выяснилось: люди, "принимающие решения" в государстве, явно недооценивают стратегическую, системообразующую роль культуры для нашего общества. А значит, в своих планах и великих стратегиях ставят ее чуть ли не на последнее место, "по остаточному принципу". Хорошо, что сейчас это понимание постепенно приходит. Если первое лицо государства требует, чтобы государственная политика в сфере культуры была серьезно обновлена - значит, все наконец сдвигается с мертвой точки. Президент призвал к этому еще в декабре 2017 г., и его поручения начали выполнять. По крайней мере, работа над новым законом о культуре постепенно продвигается. Хоть и не так быстро, как хотелось бы.

С чего, вы думаете, надо начинать?

Михаил Горшков: Прежде всего - осознать, что мы живем в принципиально других условиях, чем раньше. Цифровая эпоха - это океан информации. Очень важно понимать, какие в нем есть течения и омуты. Куда направлены (и куда надо по мере сил поворачивать) информационные потоки - я говорю прежде всего об интернете и СМИ. К сожалению, сейчас взаимосвязь цифрового пространства, массмедиа и культуры по-настоящему никто не исследует, в официальных документах мы видим в основном лишь декларации: "создать", "расширить", "развивать". Максимум планов - построить новые дома культуры на селе, выделить гранты талантливым мастерам или коллективам. Это тоже нужно, никто не спорит. Но еще важнее сейчас, чтобы СМИ, соцсети и интернет-ресурсы не просто транслировали, но и сами создавали культурные ценности в новых, современных формах. Чтобы в глобальном пространстве культуры и искусства, рассчитанном на массовую аудиторию, действовали не "рыночные", а качественно иные критерии оценки того, что хорошо, а что - категорически нет. И не "зазеркалье" диктовало людям свою мораль и нормы, а нормальный мир, не вывернутый наизнанку. Добиться этого - примерно такая же работа, как посадить на месте пустыря сад, возделывать его и пропалывать. От результата этих усилий и зависит, какую культуру современной России мы в итоге увидим - "цветущую сложность" или заросли чертополоха.

И дело не только в финансах. Даже если затраты на культуру сравнятся с расходами на оборону страны (чистая фантастика, но можно же помечтать?) и каждый из нас сможет ежедневно участвовать в трех "культурных мероприятиях", деньги не пойдут впрок, если не будут ориентированы не просто на "потребителя услуг", а на человека как личность. Для которого приобщиться к культуре - это внутренняя потребность. Путь к тому, чтобы преобразить самого себя и мир вокруг, сделать его более милосердным, красивым, гармоничным.

Честно говоря, это легче сказать, чем сделать. Пока что в СМИ "культурно-массовая" тема - это в основном скандалы. То итоги детского певческого конкурса оказались фальшивкой, то со скандалом закрыли выставку, то насильственно слили, а потом снова разделили питерский и ярославский театры... О творчестве отдельных широко популярных "мастеров культуры" иногда хочется сказать теми же словами, какими они сами выражаются на публике. Ну какие тут критерии действуют, кроме коммерческого интереса или стремления к шумихе, "хайпу"?

Михаил Горшков: Именно это очень многим в России и не по душе. Наши опросы показывают: две трети россиян (66% против 40%) считают, что отечественная культура теряет свою национальную самобытность под натиском западного массмаркета в этой сфере. Больше половины (58%) огорчены тем, что в современных художественных произведениях слишком много пошлости, пропаганды эгоизма и "успеха любой ценой", насилия или секса. Только 17% полагают, что массовая культура на нас влияет позитивно.

Правда, даже в одних и тех же социально-профессиональных и возрастных группах единства мнений нет. Люди по-разному оценивают то, что происходит с обществом в целом и с культурой как частью нашей жизни. Мнения разделились ровно пополам: одни говорят, что российская культура в глубоком кризисе, другие - что сейчас мы видим ее новый расцвет, которому "главное - не мешать". Одни считают, что великие традиции живы, другие - что их за 25 лет успели разрушить. Нетрудно догадаться, что пессимистичнее всех настроено старшее поколение - 60+. А молодежь вдвое более терпима. Это как раз нормально, у каждого поколения свои вкусы и взгляды. Хуже другое: более половины опрошенных нами молодых россиян высказали полное равнодушие к истории и лучшим образцам русской и зарубежной классической литературы, к музыке или театру. Им это все "не нужно" даже на досуге.

Но справедливости ради надо отметить: по поводу того, что собой вообще представляет культура, можно, как шутят мои коллеги, "у каждых двух опрошенных зафиксировать минимум три мнения". И как бы ни ругали люди то, что они ежедневно видят, слышат или читают, больше половины россиян (55%) все же сохраняют веру в то, что литература и искусство несут гуманистическую миссию и для общества они - благо.

Думаете, наше государство сможет поддержать творцов и удержится от того, чтобы ими просто руководить, диктуя свою идеологию?

Михаил Горшков: Государство должно создать условия для того, чтобы культура в стране существовала и развивалась. Конечно, отодвинуть его в сторону, оставив себе при этом субсидии, гранты и бюджетные ассигнования, - странное и безосновательное требование (хотя призывы "долой государство из сферы культуры!" звучат достаточно часто). Но вполне возможна система, аналогичная государственно-частному партнерству в экономике - взаимодействие государства, общества и бизнеса. Когда действуют механизмы перекрестного контроля, четко определены вопросы собственности и получения прибыли от нее, ответственность и права всех сторон и многое другое. И эти вопросы вполне поддаются законодательному регулированию. Повторюсь - в том случае, когда мы наконец определимся, чего мы от нашей культуры хотим и что готовы ей дать сами. Если политика государства в сфере культуры будет продуманной и взвешенной, рассчитанной на всех граждан и каждого из них индивидуально. Такое вполне возможно - хотя никто не говорит, что это легко.