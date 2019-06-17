Спецслужбы Канады уничтожили досье на Пьера Трюдо

Канадская служба разведки и безопасности,CSIS, уничтожила секретное досье на бывшего премьера страны Пьера Трюдо, отца нынешнего главы кабинета правительства Джастина Трюдо. Сенсационная новость стала известна благодаря тому, что группа канадских историков, руководствуясь законом о доступе к закрытой информации, обратилась в CSIS с просьбой разрешить работу с документами. В ответ им сообщили, что такого досье в архивах нет, поскольку оно было уничтожено еще 30 лет назад.

"Это преступление против истории Канады. Подобное злонамеренное уничтожение документов требует пристального внимания со стороны парламента, чтобы гарантировать, что хранящиеся у властей исторически значимые материалы оставались в сохранности, а не исчезали в "дыре памяти" Оруэлла", заявил местным СМИ историк спецслужб Канады Стив Хьюитт.

В пояснительном письме CSIS сообщила, что такое решение было принято из-за "отсутствия юридических оснований для дальнейшего хранения" этих документов.

Рассекречивание досье являлось одним из самых ожидаемых событий для местных экспертов. Историки рассчитывали найти в нем материалы канадской контрразведки, тайно следившей за Трюдо, аналогичные тем, которые в 2000 году были рассекречены ФБР США. Из американских файлов следует, что спецслужбы двух стран тесно сотрудничали на этом направлении, а сама слежка длилась более 30 лет - с момента становления молодого политика, посетившего СССР в начале 50-х, вплоть до периода его пребывания на посту премьера Канады.