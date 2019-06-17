Указ об упрощении процедуры регистрации биотехнологических разработок подписал президент США Дональд Трамп, сообщили американские информагентства. Заявки на апробацию новых трансгенных проектов будут рассматриваться быстрее, чтобы фермеры получали доступ к научным достижениям и активнее пользовались преимуществами американских инноваций в будущем.

Как пояснил "РГ" старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН Александр Викторов, сегодня существует две принципиально различные технологии - генетической модификации и генетического редактирования. В первом случае ген одного организма переносится другому организму. Так появляются собственно генно-модифицированные организмы (ГМО). Во втором случае в организме исправляется либо попросту удаляется свой же ген. Достоверных исследований о последствиях вмешательства в генную структуру пока нет. Но в мире уже разворачивается гонка биотехнологий, считают эксперты.

"Сохранение лидерства на рынке, очевидно, главная мотивация Дональда Трампа", - комментирует "РГ" директор Общенациональной ассоциации генетической безопасности Елена Шаройкина. США были прародителем ГМО и долгое время сохраняли роль фактического монополиста среди поставщиков ГМ-технологий, говорит она. Но в последние годы на авансцену вышли другие страны, в том числе Китай и Бразилия. Сейчас США упрощают процедуры регистрации ГМО нового поколения, созданных путем редактирования генома с помощью таких технологий, как CRISPR-Cas9, которые разработчики представляют в качестве более безопасных, отмечает эксперт. ГМ-семена из США закупают 28 стран, где выращивают трансгенные культуры. Более 90 процентов всех ГМО приходится на США, Бразилию, Китай, Индию, Канаду и Аргентину.

В России выращивать ГМ-культуры запрещено, но можно ввозить 22 линии ГМ-сырья для производства продуктов питания и сельхозкормов, а также в составе готовых продуктов. Так что отгородиться от ГМО не получится.

К нам завозятся трансгенные соя, кукуруза, рис производства иностранных транснациональных компаний. Эти культуры используются в промышленном производстве детского питания, фастфуде, чипсах, кетчупах, сладостях, кондитерских и колбасных изделиях, хлебе и другой переработанной продукции, рассказывает председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. Кроме того, аграрии используют импортные ГМО-корма. "Мы работаем на западную индустрию ГМО", - говорит Коршунов.

Но Россия может выбрать свою стратегию. Прежде всего важно не просто запретить ГМО, но обязать маркировать всю такую продукцию. Если у потребителя будет выбор, он сам проголосует рублем за продукты без ГМО, убежден эксперт. Во-вторых, нужно заняться собственными исследованиями ГМО ради национальной безопасности, считают эксперты. Кстати, такая программа в России уже есть. В-третьих, Россия может сделать ставку на противоположный тренд - расширение производства органической продукции. В этом заинтересованы Белгородская, Воронежская и Томская области, Краснодарский край и другие регионы, говорит Коршунов.