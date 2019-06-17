Стратегические бомбардировщики США перехвачены у российских границ

Две попытки приблизиться к российским границам дальних стратегических бомбардировщиков США В-52Н, способных нести ядерное оружие, пресекли российские Воздушно-космические силы. Как сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО), в понедельник американские "стратеги" пытались приблизиться к границе РФ со стороны Балтики и Черного моря. Перехват бомбардировщиков выполнили истребители Су-27. Нарушения российской границы допущено не было.

В НЦУО подчеркнули, что Су-27 выполняли полеты в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как ранее сообщала "Российская газета", с начала июня у российских границ было зафиксировано появление более 50 самолетов и беспилотников. Только за последнюю неделю у границ РФ были обнаружены 29 летательных аппаратов. На перехват поднимались 10 истребителей из состава дежурных сил ПВО. Всего за 2018 год подразделения ВКС РФ обнаружили и сопроводили более 980 тысяч воздушных объектов, около 3 тысяч из них это - иностранные боевые самолеты.

