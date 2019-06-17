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17.06.2019 05:27
Рубрика: Общество

Ученые: Томатный сок поможет снизить давление и уровень холестерина

Текст: Андрей Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследование, проведенное учеными Токийского медицинского университета, показало, что чашка томатного сока в день может снизить кровяное давление и уровень холестерина, тем самым сокращая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает китайское агентство Синьхуа.

Фото: iStock
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Ученые исследовали данные 184 мужчин и 297 женщин-добровольцев, которые пили томатный сок без соли в течение года. Добровольцы выпивали 215 мл в день (чуть менее одного стакана). В начале и в конце исследования специалисты проверяли артериальное давление, уровень триглицеридов, холестерина и уровень глюкозы в крови у добровольцев.

Уровень артериального давления у 94 человек с гипертонией или предгипертонией был значительно ниже, чем год назад, среднее систолическое артериальное давление снизилось с 141,2 мм рт. ст. до 137 мм рт. ст. А среднее диастолическое артериальное давление снизилось с 83,3 мм рт. до 80,9 мм рт.

В результате исследования также выяснилось, что уровни триглицеридов и липопротеинов высокой плотности у пациентов были значительно ниже. Стоит отметить, что добровольцы не меняли свой образ жизни.

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Ученые написали в статье, опубликованной в последнем выпуске Food Science and Nutrition, что исследование показало: томаты или томатные продукты могут снижать кровяное давление и уровень холестерина и, таким образом, способствовать улучшению состояния сердечно-сосудистой системы.

Исследователи полагают, что это может быть связано с тем, что помидоры содержат множество биологически активных соединений, включая каротиноиды, витамин А и гамма-аминомасляную кислоту. Погрешность при исследовании была небольшой, и добровольцы жили в одной и той же области.

Общество Наука В мире Восточная Азия Япония Медицина и здоровое питание
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