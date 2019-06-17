На следующей неделе фестиваль "Усадьба Jazz" отметит новоселье в Коломенском, икона британского ретро-рока Майлз Кейн споет хиты, преисполненные задора и оптимизма, а сопрано Надин Сьерра сразит изяществом высоких нот и победоносной улыбкой.

Кто играет: Black Eyed Peas, "Сплин", Майкл Киванука, Kovacs, Азилия Бэнкс, Каро Эмеральд, Иван Дорн, Вадим Эйленкриг, The Cinematic Orchestra, Нино Катамадзе, Джейми Каллум и др.

Что играет: Джаз, рок, фанк, соул, этно, электроника.

Почему идти: Один из самых масштабных опен-эйров Европы переезжает в Коломенское. Джазовым фестиваль "Усадьба Jazz" можно назвать лишь условно - здесь выступают музыканты всех жанров. На сей раз в программе опен-эйра: возмутительно-позитивные американские раздолбаи Black Eyed Peas, "Сплин" с порцией гибельно-обаятельных песен в акустическом варианте, зажигательный Иван Дорн с программой Jazzy Funky Dorn, знойная Каро Эмеральд с винтажными ритмами, соединенными с современным битом, и много чего еще. 13 июля фестиваль ждут в Питере, далее по расписанию - Сочи и Доброград.

Где, когда, сколько: Музей-усадьба "Коломенское" (Москва); 22-23 июня; 5 000 - 15 000 руб.; Елагин остров (Санкт-Петербург); 13 июля; 2 500 - 7 500 руб.

Агентство Pop Farm

Кто играет: Майлз Кейн.

Что играет: Инди-рок.

Почему идти: Майлз Кейн обожает битловский альбом A Hard Day’s Night , носит узкие черные костюмы, дружит с Алексом Тернером из Arctic Monkeys и пишет крепко сбитые гитарные хиты, преисполненные задора и оптимизма 60-х. Добавим к этому, что NME номинировал музыканта в категории "Самый сексуальный мужчина", а GQ включил его в список самых хорошо одетых британцев. В общем, в Москву приедет живое воплощение английского ретро-стиля; не пропустите.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT; 19 июня; 1 900 - 5 000 руб.

Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Надин Сьерра в сопровождении Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" (дирижер Лоренцо Пассерини).

Что играет: Арии и сцены из опер Ш. Гуно, Г. Доницетти, Дж. Пуччини, Дж. Верди, Ж. Массне, Л. Бернстайна.

Почему идти: Солистка Метрополитен-оперы Надин Сьерра ворвалась на оперный Олимп в 2013-м, одержав победу сразу на трех престижных вокальных состязаниях. С той поры эта красавица-сопрано сверкает на прославленных сценах Нью-Йорка, Милана, Парижа и Лондона, дает концерты от Карнеги-Холла до "Арены ди Верона", а ее дебютный альбом на лейбле Deutsche Grammophon был назван одним из главных классических релизов года. Западные критики пишут об "изяществе высоких нот" и "победоносной улыбке" Надин. Теперь и то, и другое предстоит оценить москвичам.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 21 июня; 1 500 - 2 200 руб.