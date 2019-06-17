В Германии ответили США на шантаж из-за "Северного потока-2"

Германия не должна поддаваться на шантаж со стороны США в связи со строительством газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил глава германо-российской группы в немецком бундестаге Робби Шлунд.

Депутат выразил надежду, что Берлин продолжит защищать свои интересы. "Суверенное государство не должно позволить шантажировать себя. Необходим диалог", - приводит его слова РИА Новости. По мнению парламентария, "Германия должна иметь возможность обеспечить свою энергетическую безопасность за счет надежных и конкурентоспособных по цене источников".

Шлунд также выступил за снятие антироссийских санкций. Он считает, что отношения между нашими странами имеют "очень большой потенциал и прекрасные перспективы", и сотрудничество между РФ и ФРГ могло бы помочь обеспечить мир и безопасность в Европе и мире, как это было прежде.

Напомним, проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Завершить его предполагается до конца этого года. Свое разрешение на прокладку труб дали практически все страны, через территорию которых должен пройти газопровод. Исключение составляет Дания, затягивающая с принятием решения.

По мнению экспертов, это связано, среди прочего, с тем, что Копенгаген является союзником Вашингтона. США же выступают против строительства, считая, что этот проект усилит влияние РФ на внешнюю политику европейских стран, однако при этом продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ.