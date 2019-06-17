Новости

Сборная Уругвая разгромила команду Эквадора на старте Кубка Америки 13:12
В Кировской области задержали двоих мужчин за убийство супружеской пары 13:12
В Севастополе силачи подняли в паре рекордные 815 килограммов 13:11
Объявлены все цены на новый кросс-купе Renault Arkana 13:05
"Огневую карусель" российских Ми-24П сняли на видео в Сирии 13:04
8000-летние петроглифы найдены в крупнейшем метеоритном кратере Земли 13:01
В Азове загорелся матрасный цех 12:45
Александр Калягин назвал слухи о своей госпитализации "глупостями" 12:40
Зафиксирован резкий рост ипотечного кредита у заемщиков старше 65 лет 12:35
"Люди в черном" возглавили российский прокат 12:33
Бой на сверхзвуке: полеты Су-27 и Су-30 на малых высотах сняли на видео 12:31
Экс-министра спорта Прикамья осудили за превышение полномочий 12:30
В Беларуси готовятся к совместному учению с РФ "Щит Союза - 2019" 12:27
В Ленобласти школьник получил ожог при проведении опыта по химии 12:25
В Крыму объяснили желание бывших крымчан получить гражданство РФ 12:23
ЦБ запустил портал об экономических и финансовых исследованиях 12:15
ВЦИОМ: Россияне поддерживают желание подростков работать 12:09
В Германии ответили США на шантаж из-за "Северного потока-2" 12:08
Три человека пострадали при обрушении моста под Костромой 12:08
Москвичи увидят земляничную луну 12:06
Названы самые популярные города для медицинского туризма 12:06
Новейший зенитный комплекс "Сосна" показали на видео 12:02
Названы автомобили, считающиеся лишь средством передвижения 12:02
Госдума поручит ФАС проверить навязывание страховок банками 11:57
В Нижневартовске из-за молнии случился пожар на газозаправочной станции 11:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
17.06.2019 12:08
Рубрика: В мире

В Германии ответили США на шантаж из-за "Северного потока-2"

Текст: Юрий Когалов

Германия не должна поддаваться на шантаж со стороны США в связи со строительством газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил глава германо-российской группы в немецком бундестаге Робби Шлунд.

В Европе все активнее сопротивляются давлению США из-за "Северного потока-2"

Депутат выразил надежду, что Берлин продолжит защищать свои интересы. "Суверенное государство не должно позволить шантажировать себя. Необходим диалог", - приводит его слова РИА Новости. По мнению парламентария, "Германия должна иметь возможность обеспечить свою энергетическую безопасность за счет надежных и конкурентоспособных по цене источников".

Шлунд также выступил за снятие антироссийских санкций. Он считает, что отношения между нашими странами имеют "очень большой потенциал и прекрасные перспективы", и сотрудничество между РФ и ФРГ могло бы помочь обеспечить мир и безопасность в Европе и мире, как это было прежде.

Напомним, проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Завершить его предполагается до конца этого года. Свое разрешение на прокладку труб дали практически все страны, через территорию которых должен пройти газопровод. Исключение составляет Дания, затягивающая с принятием решения.

Зеленский выступил против "Северного потока-2"

По мнению экспертов, это связано, среди прочего, с тем, что Копенгаген является союзником Вашингтона. США же выступают против строительства, считая, что этот проект усилит влияние РФ на внешнюю политику европейских стран, однако при этом продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ.

В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Экс-посол РФ в Беларуси Бабич назначен замглавы Минэкономразвития
В Крыму объяснили желание бывших крымчан получить гражданство РФ
В Германии ответили США на шантаж из-за "Северного потока-2"
Приехавший в Москву глава Дагестана попал в больницу
СМИ: В России может появиться ГОСТ для маркировки продуктов