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17.06.2019 21:34
Рубрика: Спорт

Пошел бросок на улице

Наши команды успешно выступили в Лиге наций по стритболу и стартуют на Кубке мира
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 129(7887)
В Голландии во вторник стартует главный турнир года по новой олимпийской дисциплине, дебютирующей на Играх в Токио-2020, - Кубок мира по баскетболу 3х3. Этот вид еще называют стритболом, уличным баскетболом.
В стритболе попадание в кольцо с ближней и средней дистанции оценивается в один балл, точный дальний бросок - в два. Фото: FIBA.Basketball В стритболе попадание в кольцо с ближней и средней дистанции оценивается в один балл, точный дальний бросок - в два. Фото: FIBA.Basketball
В стритболе попадание в кольцо с ближней и средней дистанции оценивается в один балл, точный дальний бросок - в два. Фото: FIBA.Basketball

За нашу женскую сборную выступят Анна Лешковцева, Анастасия Логунова, Александра Столяр, Ольга Фролкина, в составе мужской команды сыграют Даниил Абрамовский, Александр Антониковский, Александр Зуев и Дмитрий Чебуркин. В обоих турнирах по 20 участников разделены на четыре пятерки. По две лучшие сборные из каждого квинтета выйдут в четвертьфинал.

После олимпийского признания баскетболу 3х3 в нашей стране уделяется повышенное внимание, хотя и раньше стритбол в России развивался весьма активно. В Российской федерации баскетбола (РФБ) выстроена уже целая пирамида - от национальных сборных до команд резерва разных возрастов, причем все они показывают высокие результаты.

Так, в минувшие выходные в Москве прошел сдвоенный этап Лиги наций. Это мировые соревнования молодежных команд (до 23 лет), которые на предварительном этапе разделены на три географические зоны. Наши стритболисты играют в Азиатско-Европейской конференции.

Российские баскетболистки обыграли Турцию в товарищеском матче

У себя дома в первый день, то есть на третьем по счету этапе, россияне оформили очередной победный дубль. Как и ранее в Улан-Баторе, свои мини-турниры выиграли и мужчины, и девушки. Алексей Жердев, Андрей Киселев, Сергей Кривых, Кирилл Писклов в финале одолели Японию - 21:16. А Юлия Козик, Екатерина Поляшова, Евгения и Ольга Фролкины в решающем матче также разобрались с соперницами из Страны восходящего солнца - 18:9.

На следующий день девушки продолжили успешную серию. Правда, Ольгу Фролкину заменила Анна Позднякова. И этот тот самый состав, которому придется сражаться на Европейских играх в Минске. В финале одолели Китай - 16:14. Таким образом, у россиянок победы во всех 16 проведенных в Лиге наций матчах, четыре титула на этапах и максимальное количество зачетных баллов - 400.

Мужчины все-таки допустили маленькую осечку. В полуфинале хозяева уступили Белоруссии, но не в основное время, а в овертайме - 19:20. Наши ближайшие географические соседи выиграли этот этап, однако в общем зачете они на втором месте - 310 баллов, отставая от лидирующей сборной России - 370.

Еще два отборочных раунда состоятся 12-14 июля в Ичане (Китай). Далее по две лучшие команды от каждой из трех конференций сразятся за главный приз Лиги наций в финальном турнире 13-15 сентября в столице Венгрии Будапеште.

Спорт Баскетбол
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