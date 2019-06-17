В Харбине презентовали китайско-российский торгово-экономический индекс

В его состав вошли индекс китайско-российской торговли, индекс российского экспорта в Китай, индекс экспорта Китая в Россию, индекс развития индустрий, индекс торговой взаимодополняемости. Показатель, сочетающий все эти измерители, разработан Китайским экономическим информационным обществом, Китайской академией общественных наук, Китайским народным университетом и Университетом международного бизнеса и экономики Китая.

По мнению главного эксперта Института стратегии северо-восточной Азии при Академии общественных наук Хэйлунцзяна Ма Юцзюнь, индекс не только всесторонне отражает картину сотрудничества региона с Россией, но и указывает направления его развития.