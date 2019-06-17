В Испании погибла несовершеннолетняя россиянка

Несовершеннолетняя гражданка России погибла в пригороде Барселоны. Эту информацию подтвердили в генконсульстве РФ в главном городе Каталонии.

Как проинформировали в правоохранительных органах, тело 13-летней девочки было обнаружено в воскресенье, 16 июня, в местечке Матаро "со следами насильственной смерти". Ведется расследование.

Российские дипломаты находятся в тесном контакте с полицией и местными властями и держат данный вопрос на контроле, заверили в дипмиссии.

Как пишет ТАСС, подросток проживала в Испании вместе с матерью и братом. Мать девочки несколько дней назад уехала из пиренейского королевства. Местонахождение ее несовершеннолетнего брата пока не установлено.