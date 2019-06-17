Председатель Совета судей Виктор Момотов назвал обязательные условия, при которых суд может снизить сумму неустойки, взысканной в пользу гражданина-потребителя. Главный пункт: снижать можно только в исключительных случаях.

Гражданину, выигравшему суд с компанией, радоваться рано. Присужденная ему неустойка может быть серьезно сокращена. Фото: Reuters

Заявление прозвучало на заседании Клуба имени Д.Н. Замятнина по теме "Судейское усмотрение".

"В качестве одного из наиболее часто встречающихся проявлений судебного усмотрения по гражданским делам можно привести институт неустойки, в том числе неустойки, взыскиваемой по делам о защите прав потребителя, - рассказал Виктор Момотов. - Нередко размер неустойки достаточно велик, в частности, за нарушение срока удовлетворения требований потребителя он достигает одного процента стоимости товара за каждый день просрочки".

Закон разрешает судьям снижать неустойку, если набегают явно несправедливые суммы. Но всегда возникает вопрос: как определить, что чек за обиды завышен? Как заметил председатель Совета судей, чрезмерное снижение неустойки - тоже плохо.

Свежий пример. В Свердловской области суд обязал риелтора вернуть клиенту вознаграждение в размере 50 тысяч рублей, так как свою работу торговец недвижимостью не сделал. Плюс с риелтора взыскали 10 тысяч рублей неустойки, 3 тысячи рублей компенсации морального вреда, 10 тысяч рублей возмещения судебных расходов. К общей сумме полагалось прибавить еще 50 процентов (то есть более 35 тысяч рублей) в качестве штрафа. Однако суд назначил только 10 тысяч. Штраф был занижен, так как показался судьям слишком большим для данного случая.

"Суду предоставлено право снизить размер неустойки в случае, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, - говорит Виктор Момотов. - Часто такое снижение является вполне обоснованным. Однако непропорциональное снижение неустойки, порой - в десятки раз, лишает ее какого-либо экономического смысла, ведь предназначение неустойки состоит в возложении на правонарушителя дополнительных убытков, которые должны превысить доход, полученный им в результате правонарушения, и тем самым сделать противоправное поведение экономически невыгодным. Необоснованное занижение неустойки способствует дальнейшим правонарушениям, повышая их экономическую привлекательность".

По его словам, это особенно актуально в судебных делах о защите прав потребителей, в которых правонарушителем является экономически сильный субъект. Поэтому он назвал три условия для скидок.

"Уменьшение неустойки допускается, во-первых, только при наличии соответствующего ходатайства ответчика, во-вторых, только в исключительных случаях и, в-третьих, только если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды. И с обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение размера неустойки является допустимым", - сказал Виктор Момотов.

Так что судьи, вычеркивая нули на счете, обязательно должны объяснить, по каким причинам это делается.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев заметил, что юристы-практики давно обращают внимание на проблему занижения взысканных сумм.

Анализ дел показал, что неустойки в пользу граждан, взысканные с застройщиков, в среднем занижаются почти в четыре раза

"Уменьшение затрагивает все виды взысканий: и неустойки, и возмещении морального вреда, и компенсации судебных расходов, - сказал Владимир Груздев. - В Ассоциации юристов России создана комиссия по вопросам определения размеров компенсации морального вреда. Однако, полагаю, что стоит рассматривать вопрос в комплексе, не останавливаясь на каких-то определенных видах взыскания. В целом граждане, чьи права нарушены, должны быть уверены, что могут взыскать адекватные суммы и достойные компенсации. К тому же повышение размеров взысканных сумм послужит развитию таких институтов, как судебное инвестирования, когда инвесторы вкладывают средства в судебные процессы - в защиту чьих-то нарушенных прав, надеясь вернуть затраты за счет взысканных судом сумм. Все это в конечном счете будет работать на укрепление правовой культуры".

Занижают суды и такие, казалось бы, неснижаемые вещи, как 50-процентный штраф в пользу потребителя за нарушение его прав. Если продавцы отказались добровольно выполнить законные требования покупателя (например, обменять бракованный товар), суд назначит им штраф в размере половины от взысканный суммы. На практике нередко присужденная половина получается меньше реальной половины.

Адвокат Вячеслав Голенев согласен с тем, что проблема снижения неустойки весьма актуальна.

"Анализ нескольких десятков дел о взыскании неустойки за просрочку передачи объекта долевого строительства показал, что среднее снижение составило 3,9 раза, - говорит Вячеслав Голенев. - Это очень существенно. Заявляя неустойку в миллион, истец реально может претендовать на 250 000 рублей".

По его словам, бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика.

"Три года назад в одном из постановлений пленума Верховный суд разъяснил, что ссылки ответчика на тяжелое финансовое положение, долги перед другими кредиторами, неисполнение обязательств контрагентами, добровольное погашение долга полностью или в части на день рассмотрения спора и т.п. сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки, - поясняет адвокат. - Нижестоящие суды нередко не учитывают данные правовые позиции. Правовое сообщество готовит обращение в Верховный суд с просьбой принять дополнительные разъяснения по поводу определения размера взысканных сумм, а также на примере рассмотрения конкретных дел продемонстрировать правильные правовые подходы и включить эти дела в обзоры судебной практики".