В какой стране женщины зарабатывают значительно меньше мужчин

Разрыв в оплате за труд равной ценности составляет в мире в среднем 27 процентов в пользу мужчин. В России - 15 процентов. Об этом рассказала в интервью "РГ" заместитель генерального директора Международной организации труда по вопросам политики Дебора Гринфилд.

Самый большой разрыв зафиксирован в Пакистане - более 35 процентов. Самый маленький - в Скандинавии: менее 10 процентов.

Есть мнение, что в среднем мужчины зарабатывают больше женщин, потому что чаще заняты тяжелыми и опасными видами работ, которые более высоко оплачиваются. Так ли это? Отвечая на данный вопрос, Дебора Гринфилд отметила, что это может быть одним из факторов, но нельзя запрещать женщинам работать, например, в строительстве.

"Мы не согласны с принципом, что некоторые виды труда слишком опасны для женщин, - сказала она. - Мужчины и женщины должны иметь возможность работать на любых работах. И любые работы должны быть одинаково безопасными для тех и других. Не должно быть ограничений, например, на работу в ночное время. Мы считаем, что запрещать женщинам работать по ночам, поскольку это небезопасно для здоровья - стереотип, который усугубляет дискриминацию".

Гринфилд также отметила, что есть отрасли, где работают преимущественно женщины, и там оплата ниже по сравнению с отраслями, где преобладают мужчины.

При этом, когда женщины оказываются в условно "мужских" отраслях, оплата их труда ниже, чем у работающих там же мужчин. И напротив, когда мужчины приходят на "женскую территорию", оплата их труда возрастает по сравнению с женщинами.

Полностью интервью заместителя генерального директора Международной организации труда по вопросам политики Деборы Гринфилд читайте в ближайшем номере "Российской газеты".