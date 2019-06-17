В Киеве признали неготовность к диалогу с Донецком и Луганском

После встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном украинский глава Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов в данный момент к переговорам с Донецком и Луганском. При этом, по словам Зеленского, Украина может говорить о прекращении огня и участвовать в переговорах в Минском формате.

"Мы готовы действовать в минском формате, продолжать отношения, прекратить огонь", - цитирует РИА Новости слова украинского президента.

Еще одним важным для Киева вопросом он назвал освобождение всех осужденных в РФ граждан Украины.