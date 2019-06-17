В Китае нашли следы динозавра, которым около 100 миллионов лет. Это открытие сделала группа китайских и американских палеонтологов, которая проводила раскопки в восточной провинции Цзянсу, сообщает агентство Синьхуа.

В результате были обнаружены четыре окаменелых следа динозавра возрастом около 100 миллионов лет. По словам одного из ученых, первоначально следы динозавров были ошибочно приняты за следы Ли Цанзао (858-894) - известного генерала позднего периода династии Тан (618-907) и тигра, с которым он сражался.

Как отметили эксперты, находка должна помочь в изучении эволюции динозавров Китая в нижнем отделе мелового периода. В настоящее время ученые совместно с местными властями проводят мероприятия по защите редких находок. Ранее в Аргентине были обнаружены останки динозавра возрастом более 220 миллионов лет.