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17.06.2019 04:18
Рубрика: В мире

В Китае нашли следы динозавра, которым около 100 миллионов лет

Текст: Андрей Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Китае нашли следы динозавра, которым около 100 миллионов лет. Это открытие сделала группа китайских и американских палеонтологов, которая проводила раскопки в восточной провинции Цзянсу, сообщает агентство Синьхуа.

Фото: Robert DePalma / University of Kansas
Найдены окаменелости, указывающие на причину вымирания динозавров

В результате были обнаружены четыре окаменелых следа динозавра возрастом около 100 миллионов лет. По словам одного из ученых, первоначально следы динозавров были ошибочно приняты за следы Ли Цанзао (858-894) - известного генерала позднего периода династии Тан (618-907) и тигра, с которым он сражался.

Как отметили эксперты, находка должна помочь в изучении эволюции динозавров Китая в нижнем отделе мелового периода. В настоящее время ученые совместно с местными властями проводят мероприятия по защите редких находок. Ранее в Аргентине были обнаружены останки динозавра возрастом более 220 миллионов лет.

В мире Восточная Азия Китай Общество Наука
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