В Китае проходит мировой чемпионат по традиционному ушу

Соревнования состоят из одиночных, парных и групповых выступлений, как с различными видами традиционного китайского оружия, так и без него. Самое масштабное и значимое спортивное событие в мире ушу проводится раз в два года. Обывателей знакомят с практикой единоборства, параллельно способствуя сохранению и развитию культуры традиционных китайских боевых искусств.

В рамках чемпионата пройдут мастер-класс по ушу, выступления чемпионов, выставка спортивных товаров, экскурсии. Итоги подведут уже завтра.