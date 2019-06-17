В Китае проходит мировой чемпионат по традиционному ушу

В китайском Эмэйшане (провинция Сычуань) вчера стартовал 8-й чемпионат мира по традиционному ушу. Он объединил более 5200 мастеров боевых искусств из 48 стран, включая Россию, Бразилию, США, Новую Зеландию и Индию, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
В чемпионате принимают участие мастера ушу разных возрастов. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Соревнования состоят из одиночных, парных и групповых выступлений, как с различными видами традиционного китайского оружия, так и без него. Самое масштабное и значимое спортивное событие в мире ушу проводится раз в два года. Обывателей знакомят с практикой единоборства, параллельно способствуя сохранению и развитию культуры традиционных китайских боевых искусств.
В рамках чемпионата пройдут мастер-класс по ушу, выступления чемпионов, выставка спортивных товаров, экскурсии. Итоги подведут уже завтра.