В Кремле оценили возможность кибервойны США против России

США не отвечают на призывы России сотрудничать для противодействия киберпреступности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент Путин, российская сторона неоднократно пытались инициировать международное сотрудничество, чтобы совместно противодействовать любым проявлениям киберпреступности. К сожалению, американские партнеры на эти наши предложения никогда не откликались", - напомнил представитель Кремля.

На вопрос, есть ли данные про усиление кибератак США по энергообъектам России, пресс-секретарь президента сказал: "Насколько я знаю, подобная информация категорическим образом была опровергнута президентом Дональдом Трампом". "Если допустить, что какие-то государственные ведомства занимаются этим, не информируя об этом главу государства, то, безусловно, эта информация свидетельствует о гипотетической возможности всех признаков кибервойны, кибервоенных действий в отношении РФ", - заметил пресс-секретарь президента.

"Мы неоднократно говорили, что наши стратегические жизненно важные области экономики подвергались и подвергаются кибератакам из-за рубежа, - подчеркнул Песков. - С сожалением можем это констатировать. Мы неоднократно говорили, что наши соответствующие ведомства ведут с этим постоянную борьбу, чтобы не допустить какого-либо вреда нашей экономике, нашим чувствительным сферам от этих атак".

При этом никаких новостей по возможной полноценной встрече президентов России и США в Осаке по-прежнему нет. "До сих пор американская сторона не сформулировала какие-либо инициативы или предложения на этот счет. Конечно, учитывая, что и президент Трамп, и президент Путин будут принимать участие в "двадцатке", нельзя исключать в любом случае их общения "на ногах" - краткого, но это не будет полноформатной встречей", - сказал Песков.