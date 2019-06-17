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17.06.2019 14:16
Рубрика: Власть

В Кремле оценили возможность кибервойны США против России

Текст: Кира Латухина
США не отвечают на призывы России сотрудничать для противодействия киберпреступности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Президент Путин, российская сторона неоднократно пытались инициировать международное сотрудничество, чтобы совместно противодействовать любым проявлениям киберпреступности. К сожалению, американские партнеры на эти наши предложения никогда не откликались", - напомнил представитель Кремля.

Фото: iStock
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На вопрос, есть ли данные про усиление кибератак США по энергообъектам России, пресс-секретарь президента сказал: "Насколько я знаю, подобная информация категорическим образом была опровергнута президентом Дональдом Трампом". "Если допустить, что какие-то государственные ведомства занимаются этим, не информируя об этом главу государства, то, безусловно, эта информация свидетельствует о гипотетической возможности всех признаков кибервойны, кибервоенных действий в отношении РФ", - заметил пресс-секретарь президента.

"Мы неоднократно говорили, что наши стратегические жизненно важные области экономики подвергались и подвергаются кибератакам из-за рубежа, - подчеркнул Песков. - С сожалением можем это констатировать. Мы неоднократно говорили, что наши соответствующие ведомства ведут с этим постоянную борьбу, чтобы не допустить какого-либо вреда нашей экономике, нашим чувствительным сферам от этих атак".

При этом никаких новостей по возможной полноценной встрече президентов России и США в Осаке по-прежнему нет. "До сих пор американская сторона не сформулировала какие-либо инициативы или предложения на этот счет. Конечно, учитывая, что и президент Трамп, и президент Путин будут принимать участие в "двадцатке", нельзя исключать в любом случае их общения "на ногах" - краткого, но это не будет полноформатной встречей", - сказал Песков.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Россия и США
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