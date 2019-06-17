В РФ представили прототипы "суперсервисов" для оказания госуслуг

В России появились прототипы двух первых "суперсервисов" - комплексных автоматических госуслуг. Они были рассмотрены 17 июня на рабочей группе по цифровому государственному управлению при АНО "Цифровая экономика".

Речь идет о прототипах онлайн-услуг, связанных с исполнительным производством и поступлением в вуз. Участники заседания в целом их одобрили. Запуск "суперсервиса" исполнительного судебного производства, о котором рассказала первый заместитель руководителя Федеральной службы судебных приставов Ольга Помигалова, планируется осуществить до конца 2019 года.

Сервис позволит гражданам оперативно получать уведомления о взысканиях по исполнительному производству, информацию по конкретному делу. С его помощью можно будет также гасить долги и подавать жалобы. Предполагается, что 2022 году "суперсервис" позволит снимать ограничения с должника, например, на выезд за границу, в течение одного часа с момента оплаты, уточняется в сообщении пресс-службы АНО "Цифровая экономика". Сейчас, по данным Федеральной службы судебных приставов, такая процедура занимает около одного дня.

"Важно, чтобы сервис был мультиканальным, то есть был доступен не только в рамках госуслуг, но и, например, на банковских ресурсах", - отметил руководитель рабочей группы по цифровому госуправлению при АНО "Цифровая экономика" Олег Фомичев.

"Суперсервис" для онлайн-поступления в вуз, представленный рабочей группе Министерством образования РФ, включает в себя функцию сбора нужных для поступления документов, их подачу в выбранный вуз. Кроме того, с его помощью можно будет получать уведомления о результате.

"Суперсервисы" - комплексные автоматические госуслуги, сгруппированные по типичным жизненным ситуациям, разрабатываются в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика РФ". Сейчас ведется работа по подготовке запуска 25 приоритетных "суперсервисов". В их числе - "Рождение ребенка", "Онлайн помощь при инвалидности", "Утрата близкого человека", "Правосудие онлайн". Список был утвержден на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию под председательством вице-премьера Максима Акимова. Ожидается, что эти "суперсервисы" будут покрывать не менее 90 процентов всех взаимодействий граждан, бизнеса и государства.