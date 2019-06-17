В РФ представили прототипы "суперсервисов" для оказания госуслуг

Новости

В Петербурге решили штрафовать тех, кто бросает мусор мимо урны 19:09
Россия и Иран подписали протокол о сотрудничестве в области энергетики 18:53
В России ужесточили наказания за "пьяные" ДТП 18:42
Хоркина выступила за открытие зала спортивной гимнастики на арене "Динамо" 18:40
Гостем фестиваля в Заполярье станет режиссер Андрей Звягинцев 18:35
Живущая в аварийном бараке калужанка обратилась на "Прямую линию" 18:30
В Подмосковье тренера обвинили в развращении 8-летней школьницы 18:29
За оборот разрушающих озоновый слой веществ будут штрафовать 18:18
Россияне ищут Lada больше всего 18:17
Воронежские водители пожаловались на 40-километровую "сплошную" 18:11
В Москве две женщины с кирпичом ограбили "Пятерочку" 18:08
Путин подписал закон, уточняющий налогообложение ряда соцвыплат 18:06
Почему небо над спортивными аренами в Минске закрыто для беспилотников 18:02
В Калининграде пройдет международный романтический фестиваль театров 18:00
Лицензирование выпуска компакт-дисков отменят 17:58
Подписан закон об ограничении срока включения в реестр инвестсоветников 17:37
Депутат Госдумы сообщил о здоровье главы Дагестана 17:34
В Ижевске полицейский получил семь лет за подброс наркотиков 17:33
Путин упростил привлечение иностранцев к работе на Worldskills-2019 17:30
Франческо Тотти покинул "Рому" после 30 лет в клубе 17:30
Путин подписал поправки о штрафах за распространение в РФ иностранных СМИ без разрешения 17:28
В Подмосковье семья заболела энцефалитом, попив молока 17:26
Актер из "Чернобыля" рассказал, как его дядя умер из-за аварии на ЧАЭС 17:20
В Таиланде погибли двое российских туристов 17:17
В НИИ им. Склифосовского опровергают сведения о выписке Алибасова 17:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Как в атмосфере Земли плавятся спутники
Видео: Как в атмосфере Земли плавятся спутники
Александр Венедиктов: РФ заинтересована в сильной и стабильной Европе
Александр Венедиктов: РФ заинтересована в сильной и стабильной Европе
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
17.06.2019 19:00
Рубрика: Власть
Проект: Интернет

В РФ представили прототипы "суперсервисов" для оказания госуслуг

Текст: Юлия Кривошапко
В России появились прототипы двух первых "суперсервисов" - комплексных автоматических госуслуг. Они были рассмотрены 17 июня на рабочей группе по цифровому государственному управлению при АНО "Цифровая экономика".
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Речь идет о прототипах онлайн-услуг, связанных с исполнительным производством и поступлением в вуз. Участники заседания в целом их одобрили. Запуск "суперсервиса" исполнительного судебного производства, о котором рассказала первый заместитель руководителя Федеральной службы судебных приставов Ольга Помигалова, планируется осуществить до конца 2019 года.

Семинары и мастер-классы проведут в центрах госуслуг "Мои документы"

Сервис позволит гражданам оперативно получать уведомления о взысканиях по исполнительному производству, информацию по конкретному делу. С его помощью можно будет также гасить долги и подавать жалобы. Предполагается, что 2022 году "суперсервис" позволит снимать ограничения с должника, например, на выезд за границу, в течение одного часа с момента оплаты, уточняется в сообщении пресс-службы АНО "Цифровая экономика". Сейчас, по данным Федеральной службы судебных приставов, такая процедура занимает около одного дня.

"Важно, чтобы сервис был мультиканальным, то есть был доступен не только в рамках госуслуг, но и, например, на банковских ресурсах", - отметил руководитель рабочей группы по цифровому госуправлению при АНО "Цифровая экономика" Олег Фомичев.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Медведев призвал установить единые стандарты качества электронных госуслуг

"Суперсервис" для онлайн-поступления в вуз, представленный рабочей группе Министерством образования РФ, включает в себя функцию сбора нужных для поступления документов, их подачу в выбранный вуз. Кроме того, с его помощью можно будет получать уведомления о результате.

"Суперсервисы" - комплексные автоматические госуслуги, сгруппированные по типичным жизненным ситуациям, разрабатываются в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика РФ". Сейчас ведется работа по подготовке запуска 25 приоритетных "суперсервисов". В их числе - "Рождение ребенка", "Онлайн помощь при инвалидности", "Утрата близкого человека", "Правосудие онлайн". Список был утвержден на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию под председательством вице-премьера Максима Акимова. Ожидается, что эти "суперсервисы" будут покрывать не менее 90 процентов всех взаимодействий граждан, бизнеса и государства.

Власть Работа власти Внутренняя политика Государственные интернет-услуги
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ ряд социальных выплат
В Госдуме обещали ответ на расширение американского присутствия в Польше
В Кремле оценили возможность кибервойны США против России
Россия и Иран подписали протокол о сотрудничестве в области энергетики
Путин упростил привлечение иностранцев к работе на Worldskills-2019