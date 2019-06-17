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17.06.2019 10:00
Рубрика: Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать вкусную клубнику

Текст: Марина Гусенко
Специалисты Роскачества дали несколько рекомендаций о том, как выбрать вкусную и сочную клубнику.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

По их словам, то, что мы называем клубникой, на самом деле ананасная крупноплодная земляника. Лучшая ягода - выращенная в естественных условиях, например, в южных регионах страны.

Ее поставки в центральную часть страны, как правило, начинаются во вторую неделю июня, говорит агроном Елизавета Тихонова. До этого момента ягоду везут в Россию из Сербии, Греции и иных стран. Там ее растят в теплицах. При этом привозная тепличная ягода часто жестковата и не ароматна и ее обрабатывают антибиотиками перед долгим перелетом - 2-3 таблетки на тонну ягод. По словам экспертов, такая доза не приносит вреда людям, зато препятствует размножению бактерий на ягодах, которые туда попадают с рук сборщиков и из воздуха, не испортиться досрочно и сохранить форму.

Фото: iStock
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Также клубнику еще до цветения обрабатывают средствами для отпугивания вредителей.

Если ягоду перевозят внутри страны, то могут использовать камеру, заполненную специальным газом, препятствующим росту микроорганизмов.

В любом случае купленную ягоду нужно мыть перед употреблением. И после этого промазать бумажным полотенцем, чтоб она стала сухой, иначе она быстрее испортится.

Как выбрать ягоду? Летом лучше покупать отечественную клубнику. Она не должна быть слишком мягкой, или твердой, а должна быть упругой и нежной.

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