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Рубрика: Экономика

Бизнес готов платить

Инвесторов заинтересовали контрактами
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 129(7887)
Более 40 специальных инвестиционных контрактов (СПИКов) на триллион рублей заключил Минпромторг с частными инвесторами за годы существования этой формы сотрудничества государства и бизнеса.

СПИКи появились в 2015 году, то есть сразу после кризиса. И основная задача этих соглашений - стимулирование локализации промышленного производства на территории России. По такому контракту инвестор обязуется вложиться в создание, модернизацию или освоение производства на территории России в обмен на неизменность налоговых условий.

Когда есть гарантии, что налоги не изменятся, бизнес будет развивать свое дело именно в России

Эти условия пришлись бизнесу по душе. Когда речь идет о крупных производствах, строительство и запуск которых рассчитаны на годы, то здесь не прямые меры поддержки наиболее эффективны, поясняет ведущий аналитик института "Центр развития" НИУ "Высшая школа экономики" Анна Волкова: "При длинных сроках окупаемости и реализации проектов инвесторы просчитывают, когда они смогут вернуть вложенные инвестиции и начать работать на прибыль. А если ежегодно налоги будут повышаться, такие расчеты произвести cложно. Поэтому инвесторам крайне важна стабильная налоговая политика. И когда есть гарантии со стороны государства, что налоги на протяжении 10 или 20 лет останутся неизменными, инвесторы будут активно развивать производства именно в России".

Фото: iStock
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Благодаря 40 СПИКам будет создано более 20 тысяч новых рабочих мест в автопроме, фармацевтике, энергетическом, нефтегазовом машиностроении, химпроме. Одни из последних поддержанных СПИКов, как сообщает Минпромторг, проекты в области автопрома и химической промышленности. Срок действия каждого из одобренных контрактов рассчитан до конца 2028 года. Планируется развивать производство новой модельной линейки автомобилей УАЗ и Ford Transit в Ульяновской области и Татарстане. Будут задействованы мощности и часть сотрудников после того, как Ford свернет производство своих авто в России.

Помимо СПИКов заинтересовать инвесторов помогают и программы Фонда развития промышленности, который за пять лет поддержал более 500 проектов в машиностроении, химпроме, металлообработке и фармацевтике. По словам главы минпромторга Дениса Мантурова, они получают льготные займы - некоторые из них под один процент годовых.

Инфографика "РГ": Антон Переплетчиков/ Ольга Игнатова
Экономика Бизнес Правительство Минпромторг
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