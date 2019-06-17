В России зарегистрировано инновационное лекарство для лечения шизофрении. Благодаря новой уникальной формуле препарат эффективно воздействует на такие проявления болезни, с которыми до сих пор врачи справляться практически не могли.

Еще с советских времен у многих укоренились страх и подозрительность по отношению к больным с психическими расстройствами. И сегодня к людям с диагнозом шизофрения мы нередко относимся с настороженностью и предубеждением. Психических заболеваний принято бояться: не случайно, даже почувствовав неладное, многие предпочитают уйти от проблемы, не обращаться за медицинской помощью, чтобы не попасть "на учет". А в результате очень часто лечение начинается на поздней стадии заболевания.

Реальность этих проблем показал недавний опрос ВЦИОМ "Социальный имидж шизофрении: востребованные направления поддержки родственников больных". Большинство респондентов - преимущественно старшего поколения - заявили, что относятся к людям с психическими расстройствами с сочувствием (38 процентов) и жалостью (34 процента). Но каждый четвертый (26 процентов) из опрошенных признался, что боится людей с психическими расстройствами, а каждый пятый (18 процентов) упомянул о недоверии к ним. Девять процентов респондентов считают, что наше общество относится к таким людям с презрением.

Опрос показал высокую осведомленность россиян о шизофрении, подчеркнули в своем комментарии социологи. 20 процентов опрошенных говорят, что хорошо знают о симптомах болезни, еще 70 процентов владеют информацией в общих чертах. О людях с таким диагнозом в своем окружении знает каждый пятый (20 процентов).

По мнению респондентов, основные проблемы, с которыми сталкиваются люди с психическими расстройствами, - сложности с трудоустройством (40 процентов), обеспечение необходимыми лекарствами (33 процента), недостаточная квалификация медицинского персонала (31 процент), а также негативное отношение со стороны общества (31 процент). Наиболее тревожный факт, выявленный в опросе: респонденты, указавшие наличие родственников с диагнозом шизофрения, на первое место в шкале трудностей поставили сложности с лекарствами (45 процентов). Вот почему так важно появление новых препаратов, позволяющих больным долгое время находиться в состоянии ремиссии, сохранять нормальные связи с социумом и близкими.

Участники опроса, указавшие наличие родственников с диагнозом шизофрения, на первое место в шкале трудностей поставили сложности с лекарствами

- Первые тревожные признаки у сына возникли еще в детском саду, мы обратились к психологам, и они сказали, что это гиперактивность, назначили легкие успокоительные, - рассказывает Инна, мама 22-летнего пациента. - В подростковом возрасте его странности, какие-то навязчивые идеи специалисты списывали на пубертатный период, а позже он сам начал скрывать галлюцинации. Несколько раз он лежал в разных больницах, пока в одной из них врач не собрала подробную историю заболевания и не поставила правильный диагноз. В итоге лечение началось только в 20 лет. Но сын не считает себя больным, он не агрессивен, наоборот, очень добрый, стремится помогать и мне, и окружающим людям, может просто подойти на улице и предложить, например, поднести тяжелый груз.

Почему возникают психические расстройства, науке точно не известно. Спровоцировать болезнь могут и тяжелый стресс, и прием наркотиков, и алкоголь, но развивается шизофрения и у вполне благополучных людей. Более того, ею страдали немало очень одаренных, гениальных личностей: Исаак Ньютон, Николай Гоголь, Михаил Врубель, Ван Гог, Роберт Шуман, нобелевский лауреат Джон Нэш...

"Около 24 миллионов человек в мире живут с диагнозом шизофрения - это примерно один процент населения планеты, - пояснил профессор кафедры психиатрии факультета дополнительного профобразования РНИМУ им. Н.И. Пирогова Петр Морозов. - Это тяжелое хроническое и инвалидизирующее психическое заболевание. Врачам хорошо известны его признаки".

Но если с некоторыми симптомами болезни врачи научились справляться с помощью правильно подобранной терапии, то лекарств, способных помочь при потере мотивации, апатии, асоциальности и других негативных симптомах, от которых страдают и сами пациенты, и их родные, до последнего времени не существовало. Но именно эти проявления болезни выталкивают до 60 процентов больных за пределы социума, превращая их в изгоев.

Поэтому, когда в 90-е годы в научном подразделении венгерской фармацевтической компании начались поиски новой молекулы препарата, задача ставилась амбициозная: добиться, чтобы он работал комплексно - против всех проявлений болезни. На решение этой задачи понадобилось около 20 лет.

Новые возможности позволяют качественно улучшить самочувствие пациентов в целом облегчить жизнь им и их родным

- Наша компания с самого основания в 1901 году в числе прочих терапевтических направлений занимается и разработкой, и производством препаратов для лечения расстройств центральной нервной системы, - рассказал генеральный директор компании Gedeon Richter Габор Орбан. - В научные исследования мы инвестируем 10 процентов выручки. Наши препараты для лечения нарушений мозгового кровообращения, психических нарушений хорошо известны и десятки лет используются во всем мире. И вот теперь венгерскими учеными разработан препарат с совершенно иным механизмом действия по сравнению с препаратами прежнего поколения. Новое лекарство было одобрено главным регулятором на лекарственном рынке США FDA в 2015 году. Два года спустя препарат был зарегистрирован и начал применяться в странах Восточной Европы (Венгрии, Чехии, Словакии, Словении, Латвии, Польше, Румынии). В Болгарии его включили в страховую программу. Сегодня он также доступен больным в Германии, Италии, Швейцарии, Швеции, Дании, Финляндии, Нидерландах, Великобритании.

"Инновационная разработка востребована на мировом рынке", - отметил Габор Орбан. Он также сообщил, что на днях она была одобрена в США для лечения еще одного сложного и распространенного психического заболевания.

"Я уверен, что активно сотрудничая с медицинским сообществом, общественными и пациентскими организациями, мы сумеем сделать общество более терпимым к больным психическими расстройствами. Тем более что новые возможности позволяют качественно улучшить самочувствие пациентов и в целом облегчить жизнь им и их родным. Мы испытываем особое удовлетворение от того, что можем изменить к лучшему жизнь миллионов больных и их родственников. Чтобы понять все возможности новой разработки, мы продолжаем ее пострегистрационные исследования", - говорит представитель компании в России доктор Аттила Варади.