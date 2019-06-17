На рабочей группе по цифровому госуправлению при АНО "Цифровая экономика" 17 июня представили прототипы первых суперсервисов для оказания госуслуг. Участники заседания в целом их одобрили.

Суперсервисы - комплексы госуслуг, сгруппированные по типичным жизненным ситуациям. Их можно будет получать онлайн в сокращенные сроки. Вчера на заседании были представлены прототипы двух таких суперсервисов: для получения услуг, связанных с исполнительным производством и с поступлением в вуз.

Первый суперсервис планируется запустить до конца 2019 года, рассказала первый замруководителя Федеральной службы судебных приставов Ольга Помигалова. Он позволит гражданам оперативно получать уведомления о взысканиях по исполнительному производству, информацию по конкретному делу. С его помощью можно будет также гасить долги и подавать жалобы. Предполагается, что 2022 году суперсервис позволит снимать ограничения с должника, например, на выезд за границу, в течение одного часа с момента оплаты. Сейчас, по данным Федеральной службы судебных приставов, такая процедура занимает около одного дня.

"Важно, чтобы сервис был мультиканальным, был доступен не только в рамках госуслуг, но и, например, на банковских ресурсах", - отметил руководитель рабочей группы по цифровому госуправлению при АНО "Цифровая экономика" Олег Фомичев.

Суперсервис для онлайн-поступления в вуз, представленный Министерством образования РФ, включает в себя функцию сбора нужных для поступления документов, их подачу в выбранный вуз. Кроме того, с его помощью можно будет получать уведомления о результате.

Суперсервисы разрабатываются в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика РФ". Сейчас ведется работа по подготовке запуска 25 приоритетных суперсервисов. В их числе - "Рождение ребенка", "Онлайн помощь при инвалидности", "Правосудие онлайн".