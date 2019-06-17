ВЦИОМ: Россияне поддерживают желание подростков работать

По данным ВЦИОМ, 83 процента россиян считают похвальным выход несовершеннолетних на современный рынок труда. По их мнению, главное, что дает ранний выход на работу, - это денежная независимость и приобщение к труду.

Только 16 процентов сограждан не согласны со столь ранним стартом трудовой деятельности. Они опасаются, что работодатели могут нарушать трудовое законодательство, и дети, выходя на работу, окажутся незащищенными.

При этом большинство опрошенных (74 процента) заявили, что сами начали трудиться именно в подростковом возрасте. В среднем первую зарплату опрошенные получили в 16 лет.