Власти Ирана заявили, что превысят "лимит ядерной сделки по урану через 10 дней"

В течение нескольких дней Иран превысит лимит своих запасов урана в рамках ядерной сделки 2015 года, заявил Бехруз Камалванди, представитель агентства по атомной энергии Исламской Республики (ИРИ). По его словам, Тегеран увеличит уровни обогащения урана в нарушение атомного соглашения с "шестеркой", "исходя из потребностей страны", сообщает National Public Radio.

На пресс-конференции в Аракском ядерном комплексе, которая прошла в понедельник в прямом эфире иранского телевидения, Бехруз Камалванди заявил, что лимит запасов может быть превышен в течение 10 дней.

"Мы в четыре раза увеличили скорость обогащения урана, так что через 10 дней она преодолеет ограничение в 300 килограмм", - сказал Камалванди.

Он добавил, что его стране нужен обогащенный до 5 процентов уран для ее АЭС в Бушере, построенной в 1990-х годах с помощью России, и уран 20-процентной чистоты для использования в качестве топлива для Тегеранского исследовательского реактора, который США поставляли в Иран в 1967 году. Чистоту урана в 20 процентов обычно считают "высокообогащенной", и, как отмечает Associated Press, "переход с 20% на 90% - это относительно более быстрый процесс, который беспокоит экспертов по нераспространению ядерного оружия".

"Запасы Ирана с каждым днем ​​увеличиваются более быстрыми темпами. И если для них (Европы) важно обеспечить соблюдение атомного соглашения, они должны приложить для этого все усилия. ...Как только они выполнят свои обязательства, все естественным образом вернется в исходное состояние", - пояснил представитель агентства по атомной энергии ИРИ, сообщает AP.

Это мнение в понедельник было поддержано президентом Ирана Хасаном Рухани.

"Это критический момент, и Франция все еще может работать с другими сторонами, подписавшими соглашение, и сыграть историческую роль, чтобы спасти сделку в этот очень короткий промежуток времени", - цитирует его заявление иранское информационное агентство Fars News, сделанное во время встречи с новым послом Франции в Иране.

Как отмечает Reuters, Рухани заявил главе французской дипломатической миссии, что провал ядерной сделки не будет отвечать интересам региона и мира. В ответ на заявление Ирана об уровнях обогащения урана, официальный представитель Совета национальной безопасности США Гаррет Маркиз заявил следующее: "Планы Ирана по обогащению возможны только потому, что ужасная ядерная сделка оставила их возможности без изменений. Президент Трамп дал понять, что никогда не допустит, чтобы Иран разрабатывал ядерное оружие".

"Ядерный шантаж режима должен быть встречен усилением международного давления", - отметил представитель СНБ.

В соответствии с многосторонним Совместным комплексным планом действий, подпись под которым Соединенные Штаты отозвали год назад, Иран может хранить не более 300 килограммов урана, обогащенного не выше, чем 3,67 процента, что намного ниже уровня в 90 процентов, который считается достаточным для создания ядерного оружия. Заявления иранского чиновника прозвучали на фоне роста напряженности между США и Ираном, особенно после атаки неустановленных сил на два (норвежский и японский) танкера в Оманском заливе, в причастности к которой Вашингтон обвинил Тегеран.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что "нет никаких сомнений" в том, что Иран несет ответственность за вывод судов из строя.

"У разведывательного сообщества есть много данных, много доказательств", - сказал Помпео в воскресенье в эфире в Fox News, не приведя никаких фактов в пользу данной версии, которая, в частности, была опровергнута владельцем японского танкера. Уже в интервью CBS в программе "Лицом к нации" Помпео заявил, что США "рассматривают полный спектр вариантов в отношении Тегерана".

Иран категорически отрицает какую-либо причастность к данным диверсиям. В понедельник об этом заявил начальник штаба вооруженных сил Ирана.

"Что касается новых инцидентов в Персидском заливе ... если Исламская Республика Иран решит заблокировать экспорт нефти через Ормузский пролив, то в военном отношении она достаточно сильна, чтобы сделать это полностью и публично", - сказал генерал-майор Мухаммед Багери.