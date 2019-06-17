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17.06.2019 20:07
Рубрика: Общество

На высокой скорости

Сегодня в здравоохранении активнее, чем всегда, создаются условия для быстрого развития
Текст: Ольга Неверова
Российская газета - Спецвыпуск № 129(7887)
Реализация Национального проекта "Здравоохранение" требует серьезной модернизации всей отрасли, внедрения инноваций в каждой из ее составляющих: от организационных моделей до технологий в конкретных разделах медицины.
Цифровые технологии, еще вчера казавшиеся фантастическими, постепенно становятся в наших клиниках привычными. Фото: PHOTOXPRESS Цифровые технологии, еще вчера казавшиеся фантастическими, постепенно становятся в наших клиниках привычными. Фото: PHOTOXPRESS
Цифровые технологии, еще вчера казавшиеся фантастическими, постепенно становятся в наших клиниках привычными. Фото: PHOTOXPRESS

О том, как решаются эти задачи, "РГ" рассказал генеральный директор ГНЦ Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна Федерального медико-биологического агентства России Александр Самойлов.

Александр Сергеевич, какие задачи по внедрению инноваций поставлены в нацпроекте "Здравоохранение"?

Александр Самойлов: Нацпроект рассчитан на достижение обозначенных в нем целей до конца 2024 года. Большинство из них продиктовано сегодняшними острыми вопросами здравоохранения: снижение детской смертности, борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, увеличение средней продолжительности жизни.

Его реализация соответствует основным стратегическим направлениям развития и ведомственной медицины. Принципиально новые задачи касаются информатизации здравоохранения и медицинского образования. В рамках проекта запланировано создание механизмов взаимодействия медицинских организаций и государственных структур 85 субъектов РФ через единый цифровой контур, который позволит систематизировать данные пациента и контролировать его маршрутизацию между медицинскими учреждениями и регионами в режиме реального времени. Без сомнений, необходимость этого назревала давно. Через ФМБЦ им. А.И. Бурназяна за год проходят тысячи пациентов из разных регионов России и стран СНГ. Единая электронная база намного упростила бы не только работу с документами пациентов, но и взаимодействие с регионами по выделению квот на разные виды помощи, в том числе высокотехнологичной. Что касается инноваций в образовании, то сегодня в Медико-биологическом университете инноваций и непрерывного образования (МБУ ИНО) ФМБЦ им. А.И. Бурназяна идет активная методическая, педагогическая и административная работа по созданию первых дистанционных курсов для ординаторов.
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В каких инновациях сегодня есть потребность в первую очередь: технических, технологических, организационных, иных?

Александр Самойлов: ФМБА России выполняет свои задачи на стыке фундаментальных знаний и высоких технологий, конвергенции технологий из различных, порой довольно далеких друг от друга дисциплин. Чтобы медицина развивалась, необходима равномерная модернизация всех ее аспектов. Одно из приоритетных инновационных направлений, осуществляемых ФМБА России в рамках Нацпроекта, - развитие технологий ядерной медицины. Использование этих технологий послужит раннему выявлению и лечению онкологических заболеваний у россиян. Внедрение технологий ядерной медицины основано на результатах научных разработок и использовании современной материально-технической базы.

Невозможно создать условия для инновационных исследований, апробировать их и встроить в систему здравоохранения и без прогресса в области организационной. Имею в виду повышение скорости документооборота, сокращение времени принятия решения, внедрение решений на местах, более быстрое введение в практику технологических составляющих и новых методов лечения. Огромную роль играет информатизация и перевод в цифровое поле всей системы здравоохранения, использование Big Data. Количество информации неуклонно растет, однако на ее осмысление, вычленение сути зачастую не хватает ресурсов. Поэтому агломерация и кластеризация информации, создание специального программного обеспечения для ее обработки стали бы большим шагом вперед как для каждого отдельного врача, так и для отрасли в целом. Владение подобными технологиями помогло бы увидеть реальную статистику и прогнозировать развитие тенденций в здравоохранении.

Одно из приоритетных инновационных направлений, осуществляемых ФМБА России в рамках нацпроекта, - развитие технологий ядерной медицины

В каких разделах медицины инновационная составляющая важнее всего?

Александр Самойлов: В медицине инновации полезны в любой области, поскольку все направления связаны между собой. Тем не менее наиболее острый вопрос - модернизация первичного звена медицинской помощи, прежде всего поликлиник. В России уже есть успешные примеры. Например, совместный проект Министерства здравоохранения России, ФМБА России и государственной корпорации "Росатом" "Бережливая поликлиника". Цель проекта - совершенствование работы поликлиник: разделение потоков пациентов, оптимизация работы регистратуры, дистанционные формы записи, электронные карты и направления к специалистам. Это прекрасный пример инноваци: как технических, так и организационных.

Фото: iStock
В России утверждена Стратегия развития здравоохранения

Однако задача обеспечения населению доступа к медицинской помощи пока не решена до конца. Возможность получить консультацию специалиста, в том числе и узкого, не выходя из дома, населению даже отдаленных районов дает телемедицина. Как вы знаете, 1 января 2018 года в силу вступил Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья", более известный как закон о телемедицине. Его суть заключается в том, что теперь врач и пациент могут встречаться в интернет-пространстве, и их встреча будет расцениваться как полноценный медицинский прием. Это одна из самых серьезных инноваций в системе здравоохранения за последние годы.

Откуда чаще всего приходят инновации в наше здравоохранение: трансфер зарубежных технологий, собственные разработки российских ученых, стартапы?

Александр Самойлов: Российская наука сегодня достаточно активна, несмотря на кажущееся продолжение регресса 90-х годов. За последние годы вслед за инновационным центром "Сколково" создано большое количество технопарков, специализирующихся на разработке прикладных технологий. Например, мы уже обладаем прорывными технологиями в сфере создания нейроинтерфейсов, генетической диагностики, клеточных методов, не имеющими аналогов в мире. Это направление показывает стабильные темпы роста, чему способствуют и государство, и частные инвесторы. Заинтересованность государства и бизнеса в инновационных разработках, безусловно, привлекает молодых ученых. Конечно, не всем компаниям удается получить финансирование, например из-за отсроченной окупаемости, поэтому не все разработки достигают конечного пользователя. Это, несомненно, требует развития механизмов поддержки малого и среднего бизнеса, использования частно-государственного партнерства в области инновационной медицины. В нашем центре внедрены современные технологии, в основе которых лежит глубокая научная база. У нас есть уникальная возможность заниматься собственными разработками, поэтому инновации для нас в первую очередь - это результат синтеза науки и медицины.

Мы уже обладаем прорывными технологиями в сфере создания нейроинтерфейсов, генетической диагностики, клеточных методов, не имеющими аналогов в мире

Что препятствует освоению инноваций в здравоохранении?

Александр Самойлов: Медицина всегда была и остается одной из самых наукоемких и динамично развивающихся отраслей. Внедрение инноваций здесь требует больших ресурсов. Чтобы внедрить их в клиническую практику, недостаточно сказать: "А теперь мы делаем так!" Нужно закупить оборудование, найти квалифицированные кадры или обучить своих специалистов новой технологии, определиться с юридической и экономической сторонами, сформировать пул подходящих пациентов…

Иногда это занимает месяцы, даже годы. Кроме того, не все учреждения готовы к такой серьезной ответственности, которую предполагает статус новатора. Тем не менее сегодня ситуация в здравоохранении является благоприятной: активнее, чем когда-либо, создаются условия для развития, движения, прогресса. Число выпускников школ, стремящихся заниматься медициной в научном и прикладном ее аспектах, не уменьшается. Отечественные разработки все чаще и во все больших объемах присутствуют на международных выставках, а для бизнеса сотрудничество с научным институтом или клиникой становится определенным знаком качества.

Какие инновационные разработки передает в практику здравоохранения ваш институт?

Александр Самойлов: Уже несколько лет существует корпоративный университет ФМБА России, деятельность которого направлена на совершенствование компетенций, потенциала сотрудников, развитие кадрового резерва. Это тоже инновация, которая внедрена далеко не во всех ведомственных учреждениях.
Цифровизация перевернет систему здравоохранения

В образовательной области наш университет активно использует мультимедийные ресурсы. Сейчас они внедряются в программы заочного, очного и дистанционного образования, особенно для практикующих ординаторов и диссертантов. Благодаря новым технологиям мы транслируем и ретранслируем инновационные разработки выдающихся специалистов центра в труднодоступные регионы России, нашим партнерам из ближнего и дальнего зарубежья. Скоро на базе МБУ ИНО начнет работу высокотехнологичный симуляционный центр, где уже сформированы лаборатории с учебно-тренировочными симуляционными приборными комплексами, которые помогут обучающимся отрабатывать практические навыки до возможности применить их в реальной жизни. Эти инновационные технологии стали возможны, в том числе, благодаря национальному проекту "Здравоохранение". Развитие кадровых ресурсов - это то, что занимает значимое место в деятельности Федерального медико-биологического агентства.

Общество Здоровье
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