Реализация Национального проекта "Здравоохранение" требует серьезной модернизации всей отрасли, внедрения инноваций в каждой из ее составляющих: от организационных моделей до технологий в конкретных разделах медицины.

О том, как решаются эти задачи, "РГ" рассказал генеральный директор ГНЦ Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна Федерального медико-биологического агентства России Александр Самойлов.

Александр Сергеевич, какие задачи по внедрению инноваций поставлены в нацпроекте "Здравоохранение"?

Александр Самойлов: Нацпроект рассчитан на достижение обозначенных в нем целей до конца 2024 года. Большинство из них продиктовано сегодняшними острыми вопросами здравоохранения: снижение детской смертности, борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, увеличение средней продолжительности жизни.

Его реализация соответствует основным стратегическим направлениям развития и ведомственной медицины. Принципиально новые задачи касаются информатизации здравоохранения и медицинского образования. В рамках проекта запланировано создание механизмов взаимодействия медицинских организаций и государственных структур 85 субъектов РФ через единый цифровой контур, который позволит систематизировать данные пациента и контролировать его маршрутизацию между медицинскими учреждениями и регионами в режиме реального времени. Без сомнений, необходимость этого назревала давно. Через ФМБЦ им. А.И. Бурназяна за год проходят тысячи пациентов из разных регионов России и стран СНГ. Единая электронная база намного упростила бы не только работу с документами пациентов, но и взаимодействие с регионами по выделению квот на разные виды помощи, в том числе высокотехнологичной. Что касается инноваций в образовании, то сегодня в Медико-биологическом университете инноваций и непрерывного образования (МБУ ИНО) ФМБЦ им. А.И. Бурназяна идет активная методическая, педагогическая и административная работа по созданию первых дистанционных курсов для ординаторов.

В каких инновациях сегодня есть потребность в первую очередь: технических, технологических, организационных, иных?

Александр Самойлов: ФМБА России выполняет свои задачи на стыке фундаментальных знаний и высоких технологий, конвергенции технологий из различных, порой довольно далеких друг от друга дисциплин. Чтобы медицина развивалась, необходима равномерная модернизация всех ее аспектов. Одно из приоритетных инновационных направлений, осуществляемых ФМБА России в рамках Нацпроекта, - развитие технологий ядерной медицины. Использование этих технологий послужит раннему выявлению и лечению онкологических заболеваний у россиян. Внедрение технологий ядерной медицины основано на результатах научных разработок и использовании современной материально-технической базы.

Невозможно создать условия для инновационных исследований, апробировать их и встроить в систему здравоохранения и без прогресса в области организационной. Имею в виду повышение скорости документооборота, сокращение времени принятия решения, внедрение решений на местах, более быстрое введение в практику технологических составляющих и новых методов лечения. Огромную роль играет информатизация и перевод в цифровое поле всей системы здравоохранения, использование Big Data. Количество информации неуклонно растет, однако на ее осмысление, вычленение сути зачастую не хватает ресурсов. Поэтому агломерация и кластеризация информации, создание специального программного обеспечения для ее обработки стали бы большим шагом вперед как для каждого отдельного врача, так и для отрасли в целом. Владение подобными технологиями помогло бы увидеть реальную статистику и прогнозировать развитие тенденций в здравоохранении.

Одно из приоритетных инновационных направлений, осуществляемых ФМБА России в рамках нацпроекта, - развитие технологий ядерной медицины

В каких разделах медицины инновационная составляющая важнее всего?

Александр Самойлов: В медицине инновации полезны в любой области, поскольку все направления связаны между собой. Тем не менее наиболее острый вопрос - модернизация первичного звена медицинской помощи, прежде всего поликлиник. В России уже есть успешные примеры. Например, совместный проект Министерства здравоохранения России, ФМБА России и государственной корпорации "Росатом" "Бережливая поликлиника". Цель проекта - совершенствование работы поликлиник: разделение потоков пациентов, оптимизация работы регистратуры, дистанционные формы записи, электронные карты и направления к специалистам. Это прекрасный пример инноваци: как технических, так и организационных.

Однако задача обеспечения населению доступа к медицинской помощи пока не решена до конца. Возможность получить консультацию специалиста, в том числе и узкого, не выходя из дома, населению даже отдаленных районов дает телемедицина. Как вы знаете, 1 января 2018 года в силу вступил Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья", более известный как закон о телемедицине. Его суть заключается в том, что теперь врач и пациент могут встречаться в интернет-пространстве, и их встреча будет расцениваться как полноценный медицинский прием. Это одна из самых серьезных инноваций в системе здравоохранения за последние годы.

Откуда чаще всего приходят инновации в наше здравоохранение: трансфер зарубежных технологий, собственные разработки российских ученых, стартапы?

Александр Самойлов: Российская наука сегодня достаточно активна, несмотря на кажущееся продолжение регресса 90-х годов. За последние годы вслед за инновационным центром "Сколково" создано большое количество технопарков, специализирующихся на разработке прикладных технологий. Например, мы уже обладаем прорывными технологиями в сфере создания нейроинтерфейсов, генетической диагностики, клеточных методов, не имеющими аналогов в мире. Это направление показывает стабильные темпы роста, чему способствуют и государство, и частные инвесторы. Заинтересованность государства и бизнеса в инновационных разработках, безусловно, привлекает молодых ученых. Конечно, не всем компаниям удается получить финансирование, например из-за отсроченной окупаемости, поэтому не все разработки достигают конечного пользователя. Это, несомненно, требует развития механизмов поддержки малого и среднего бизнеса, использования частно-государственного партнерства в области инновационной медицины. В нашем центре внедрены современные технологии, в основе которых лежит глубокая научная база. У нас есть уникальная возможность заниматься собственными разработками, поэтому инновации для нас в первую очередь - это результат синтеза науки и медицины.

Мы уже обладаем прорывными технологиями в сфере создания нейроинтерфейсов, генетической диагностики, клеточных методов, не имеющими аналогов в мире

Что препятствует освоению инноваций в здравоохранении?

Александр Самойлов: Медицина всегда была и остается одной из самых наукоемких и динамично развивающихся отраслей. Внедрение инноваций здесь требует больших ресурсов. Чтобы внедрить их в клиническую практику, недостаточно сказать: "А теперь мы делаем так!" Нужно закупить оборудование, найти квалифицированные кадры или обучить своих специалистов новой технологии, определиться с юридической и экономической сторонами, сформировать пул подходящих пациентов…

Иногда это занимает месяцы, даже годы. Кроме того, не все учреждения готовы к такой серьезной ответственности, которую предполагает статус новатора. Тем не менее сегодня ситуация в здравоохранении является благоприятной: активнее, чем когда-либо, создаются условия для развития, движения, прогресса. Число выпускников школ, стремящихся заниматься медициной в научном и прикладном ее аспектах, не уменьшается. Отечественные разработки все чаще и во все больших объемах присутствуют на международных выставках, а для бизнеса сотрудничество с научным институтом или клиникой становится определенным знаком качества.

Какие инновационные разработки передает в практику здравоохранения ваш институт?

Александр Самойлов: Уже несколько лет существует корпоративный университет ФМБА России, деятельность которого направлена на совершенствование компетенций, потенциала сотрудников, развитие кадрового резерва. Это тоже инновация, которая внедрена далеко не во всех ведомственных учреждениях.

В образовательной области наш университет активно использует мультимедийные ресурсы. Сейчас они внедряются в программы заочного, очного и дистанционного образования, особенно для практикующих ординаторов и диссертантов. Благодаря новым технологиям мы транслируем и ретранслируем инновационные разработки выдающихся специалистов центра в труднодоступные регионы России, нашим партнерам из ближнего и дальнего зарубежья. Скоро на базе МБУ ИНО начнет работу высокотехнологичный симуляционный центр, где уже сформированы лаборатории с учебно-тренировочными симуляционными приборными комплексами, которые помогут обучающимся отрабатывать практические навыки до возможности применить их в реальной жизни. Эти инновационные технологии стали возможны, в том числе, благодаря национальному проекту "Здравоохранение". Развитие кадровых ресурсов - это то, что занимает значимое место в деятельности Федерального медико-биологического агентства.