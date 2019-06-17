Во Франции открылся 53-й Международный авиасалон "Ле-Бурже"

В местечке Ле-Бурже, что в двух десятках километров к северу от столицы, открылся 53-й Международный авиационно-космический салон. Участие в нем принимают около 2500 компаний из 49 стран мира. Ожидается, что салон посетят более 320 тысяч человек, причем больше половины из них специалисты, занятые в области производства летательных аппаратов. Помимо французских фирм шире всего на салоне представлены компании из США, Германии, Италии, Бельгии.

Двадцать семь национальных павильонов занимают площадь в 45 тысяч квадратных метров, а на летном поле Ле-Бурже посетителей ждут полторы сотни самолетов и вертолетов разного класса и предназначения. Причем четыре десятка из них примут участие в показательных полетах. Среди них новейший AirbusA321 LR с увеличенной дальностью, новинка европейского аэрокосмического концерна - одноместный автономный аппарат вертикального взлета Vahana для перевозки одного пассажира или небольших грузов. Запланировано участие в летной программе новых моделей бразильской компании Embraer и французской Dassault.

То, над чем во многих странах бьются лучшие авиационные инженеры и техники, - это "космические самолеты"

В небо над Ле-Бурже также поднимется представленный Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) самолет-амфибия Бе-200, один из лучших, если не лучший в мире самолет, предназначенный для тушения пожаров. Отметим, что российская экспозиция на салоне в Ле-Бурже, как и в 2017 году, будет представлена исключительно гражданской техникой, в том числе легкими многоцелевыми вертолетами "Ансат" в медицинской и VIP-комплектации. В салоне принимает участие и "Роскосмос". В его экспозиции, объединяющей ведущие компании отрасли, можно увидеть макеты ракет-носителей семейства "Союз", космических аппаратов, в числе которых "Арктика", "Луна-Глоб", "Метеор-М", модель участка лунной поверхности с элементами инфраструктуры для будущих экспедиций.

Салон под Парижем всегда считался своего рода Меккой, где можно познакомиться с достижениями человечества в области авиации и космоса, а также дискуссионной площадкой о будущем.

Авторитетно

Куда идет мировая авиация? С таким вопросом мы обратились к признанному эксперту в этой области, бывшему директору Музея авиации и космонавтики в Ле-Бурже Жерару Фельджеру.

- Если говорить о пассажирском самолетостроении вплоть до появления "Конкорда" и советского Ту-144, общим трендом было стремление достичь как можно больших скоростей, что, естественно, приводило к большим затратам топлива, - рассказал "Российской газете" Жерар Фельджер, кстати, племянник одного из летчиков легендарной эскадрильи "Нормандия - Неман" Константина Фельджера и большой друг нашей страны. - Сейчас же под давлением общественности и политиков генеральным направлением стала забота об экологии, что неминуемо ставит в качестве главной задачи снижение расходов авиационного топлива. Во всем мире конструкторские бюро работают над созданием новых эффективных авиационных моторов. К примеру, последние лайнеры линейки Airbus потребляют топлива на 20-25 процентов меньше, чем предыдущие модели, а у перспективных эти параметры будут еще лучше. Но не только. Большое внимание, исходя их тех же принципов, уделяется аэродинамическим качествам летательных аппаратов, что также способствует экономии горючего.

Другая перспективная модель - это развитие автономной авиации - дронов - в самых разных областях. В перспективе на этой основе появятся "летающие такси".

В более отдаленном будущем, над чем во многих странах бьются лучшие авиационные инженеры и техники, это "космические самолеты", которые позволят с выходом в стратосферу преодолевать на высоте 90-100 километров огромные расстояния за минимальное время. Благодаря этим аппаратам станет возможным, вылетев из Парижа, через час с небольшим оказаться в Токио. Судя по всему, сначала это будут туристические рейсы, а после появятся и регулярные.

Другой темой, которая, судя по всему, будет активно обсуждаться на авиасалоне, это разнообразные проекты, связанные с так называемыми электрическими самолетами, за которыми, в чем не сомневаются авиапромышленники, большое будущее. Однако пока в этом направлении делаются в целом робкие шаги. Так, французы продолжают тестировать небольших размеров полностью электрический самолет Airbus-E-Fan. Управляемый одним пилотом, он уже смог перелететь через Ла-Манш. Лиха беда начало. Ведь и знаменитый Луи Блерио 120 лет тому назад впервые на своем аэроплане совершил этот путь, открыв тем самым новую эпоху в воздухоплавании. Салон под Парижем привлекает внимание еще и в силу коммерческого противостояния двух мировых производителей пассажирских лайнеров - Boeing и Airbus. Если до недавнего времени с небольшим отрывом лидировал американский концерн, то после катастроф с его самолетами Boeing 737 MAX в октябре прошлого и марте 2019 года ситуация, как считают аналитики, может поменяться, учитывая, что многие страны приостановили эксплуатацию лайнера. На этом фоне Airbus имеет серьезные шансы выбиться в лидеры продаж, учитывая, что потребность в самолетах такого типа в ближайшие 15-20 лет увеличится минимум вдвое.