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17.06.2019 19:53
Рубрика: Общество

Врачи рассказали о пользе приема витаминов летом

О пользе приема витаминов зимой знают все, но нужны ли организму они летом, когда на столах и без того изобилие овощей и фруктов? На этот вопрос специально для aif.ru ответил ведущий программы "О самом главном" доктор Сергей Агапкин.

Фото: iStock
Назван основной симптом нехватки одного из важнейших витаминов

"Зимой и весной, когда свежих фруктов и овощей на столе недостаточно, наш организм остро нуждается в витаминах, поэтому принимать витаминные комплексы в этот период необходимо", - рассказал он.

Поэтому многие специалисты считают, что летом в организм поступает достаточное количество витаминов.

"Однако, если ваш рацион недостаточно сбалансирован, например, нет возможности употреблять достаточно зелени и свежих плодов, то принимать витамины нужно и летом", - подытожил Сергей Агапкин.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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