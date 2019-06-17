ВСУ возобновили обстрелы Донецка после отъезда Зеленского из Мариуполя

Одна из главных претензий, предъявляемых президенту Украины Зеленскому критиками - его "виртуальность", выражающаяся в отсутствии действительного влияния на действия государства им возглавляемого. Жестокий обстрел Донецка украинскими военными в ночь на понедельник, случившийся после отъезда Зеленского из Мариуполя, где он купался в фонтанах после парада карательного полка "Азов", и перед его визитом в Париж, лишь подтверждает имеющиеся подозрения. Или новый "президент мира", как и его предшественник - не настоящий, и говорит о своем миролюбии, потому что просто любит поговорить, или, что еще хуже, украинский верховный главнокомандующий не контролирует свою армию.

О жестких обстрелах почти по всей линии соприкосновения под Донецком и особенно интенсивном обстреле прилегающих к разрушенному аэропорту районов всю ночь сообщали в социальных сетях дончане.

"Кроют просто по-черному, дом содрогается, прилеты жуткие. Это как в 2015 году. Но у нас тогда так не было слышно", - писали в социальных сетях местные жители, и таких подтверждений обстрелов - сотни.

Действительно, в понедельник представители Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) констатировали "значительное увеличение интенсивности огня" и применение украинскими силовиками 122-миллиметровых гаубиц.

"Обстрелам подверглись населенные пункты Спартак, Веселое и Александровка в пригородах и на окраинах Донецка, район бывшего аэропорта, поселок Зайцево в Горловке, Докучаевск, села Саханка, Ленинское, Коминтерново, Украинское и Безыменное на юге ДНР", - сообщает Донецкое агентство новостей.

К счастью, обошлось без жертв, но в поселках Спартак и Коминтерново из-за прямых попаданий украинских мин и снарядов сгорели четыре частных домовладения. Также заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил о готовящихся Вооруженными силами Украину (ВСУ) провокациях. "Противник планирует организовать обстрелы позиций 93-й отдельной механизированной бригады в районе Авдеевки, силы и средства которой будут заранее выведены из зоны поражения. Удары планируется нанести, в том числе, и по объектам гражданской инфраструктуры близлежащих населенных пунктов", - заявил представитель командования. По его словам, представители украинских СМИ уже прибыли на место для освещения этих "обстрелов со стороны ДНР".

В свою очередь издание "Страна" со ссылкой на собственные источники сообщает, что ночные обстрелы стали результатом неудачной попытки неонацистов из запрещенного в России "Правого сектора" при поддержке 24-й механизированной бригады имени Данилы Галицкого, под прикрытием артиллерии войти в Трудовской район Донецка. Другие киевские СМИ подтверждают продвижение ВСУ в так называемой "серой зоне" и перенос украинских позиций на полкилометра в районе Марьинки. Напомним, что обустройство огневых точек и опорных пунктов на ничейной территории - это тактика, не первый год применяемая ВСУ, как правило, для отчета об успехах в борьбе с "агрессором". Впрочем, сейчас тот редкий случай, когда в штабе Операции объединенных сил (ООС, бывшей Антитеррористической операции, АТО) поспешили откреститься от очередной "перемоги". Бравурные сообщения об удачном наступлении были названы попыткой "дискредитации подразделений ВСУ и первых лиц государства в контексте политических процессов, происходящих внутри Украины и на внешнеполитической арене".

Исходя из приведенного текста, продвижение в "серой зоне", и возможные провокации в Авдеевке, вероятнее всего, имеют одну цель: создать нужный Владимиру Зеленскому фон для переговоров с Эманюэлем Макроном. Аналогичные обострения на фронте случались всегда, когда Порошенко собирался за границу, что давало ему возможность начинать разговор в лучших европейских домах с жалоб на Россию и "сепаратистов", не желающих мира как он. Похоже, что в "команде Зе" опыт предшественника признан полезным и действенным. К тому же, сразу после его визита в Париж, в среду, 19 июня, в Минске должны состояться очередные переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы, и, можно предполагать, что запланированный разговор об обмене пленными, разводе войск и перемирии, будет сильно осложнен проявившими инициативу неонацистами.

К сожалению, никто не может точно сказать, имеет ли Зеленский отношение к обстрелам Донецка и в принципе к ВСУ, хотя первым подписанным им после инаугурации документом был указ о назначении себя главнокомандующим. Но уже вскоре украинские СМИ сообщали о якобы имеющемся устном приказе командующего ООС Александра Сырского "не слушать Зеленского и продолжать выполнять боевые задачи", и лишним подтверждением правдивости этой новости стали ролики с позиций ВСУ, на которых боевики инициировали минометный обстрел территории ДНР, сопровождая каждый выстрел нецензурной бранью в адрес Зеленского. "Виртуальность" командующего Зеленского, если это предположение верно, с одной стороны, не снимает с него вину за обстрелы и новые жертвы, а с другой - делает бесперспективными любые переговоры о мире с человеком, который, кажется, просто любит об этом поговорить, как и его предшественник.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"