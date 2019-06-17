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17 июня 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 128(7886)

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 13 июня 2019 г. N 204/1561-7 г. Москва"О назначении дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам"

Дата подписания 13 июня 2019 г.
Опубликован 17 июня 2019 г.

В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, избранных по одномандатным избирательным округам Новгородская область - Новгородский одномандатный избирательный округ N 134, Хабаровский край - Комсомольский одномандатный избирательный округ N 70, Свердловская область - Серовский одномандатный избирательный округ N 174, Орловская область - Орловский одномандатный избирательный округ N 145, руководствуясь пунктом 29 статьи 27 и статьей 97 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Назначить на 8 сентября 2019 года в одномандатных избирательных округах Хабаровский край - Комсомольский одномандатный избирательный округ N 70, Новгородская область - Новгородский одномандатный избирательный округ N 134, Орловская область - Орловский одномандатный избирательный округ N 145, Свердловская область - Серовский одномандатный избирательный округ N 174 дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам.

2. Принять к сведению, что полномочия окружных избирательных комиссий по одномандатным избирательным округам, перечисленным в пункте 1 настоящего постановления, осуществляются следующими избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации: Избирательной комиссией Хабаровского края, Избирательной комиссией Новгородской области, Избирательной комиссией Орловской области, Избирательной комиссией Свердловской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и официальном сетевом издании "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации", а также направить в "Российскую газету" для официального опубликования.

Заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Н. Булаев

Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации М. Гришина