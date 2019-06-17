Зафиксирован резкий рост ипотечного кредита у заемщиков старше 65 лет

Специалисты зафиксировали резкий рост среднего размера ипотечного кредита у заемщиков старше 65 лет - показатель увеличился на 38,4%. Об этом говорится в новом исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ) за первый квартал 2019 года, опубликованном на официальном сайте организации.

По итогам января-марта средний размер ипотечного кредита, выдаваемого заемщикам старше 65 лет, увеличился на 228,9 тысячи рублей и составил 830 тысяч рублей. По результатам первого квартала прошлого года показатель был на уровне 600 тысяч рублей.

Самые большие суммы кредитов на покупку недвижимости берут граждане в возрастной категории от 40 до 49 лет: средний размер ипотеки здесь составляет 2,55 миллиона рублей. В целом по стране этот показатель достигает 2,38 миллиона рублей - за январь-март он прибавил 17,3%.

ЦБ 14 июня впервые с весны 2018 года понизил ключевую ставку. Тем самым регулятор фактически дал старт началу цикла дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. По прогнозам экспертов, ставки по ипотеке после этого должны пойти вниз. Некоторые кредитные организации уже объявили о планах пересмотреть их.

"Доступ граждан к кредитным ресурсам банков в последние годы упростился, однако объемы ежемесячных платежей по ним существенно выросли. Заемщикам нужно это учитывать и грамотно планировать свои финансы", - заявил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.