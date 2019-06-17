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17.06.2019 22:27
Рубрика: В мире

Знаменитый аукцион Sotheby's будет продан за 3,7 млрд долларов

Текст: Максим Макарычев

Знаменитый аукцион Sotheby's будет продан за 3,7 миллиарда долларов, сообщает NPR. Учредители аукционного дома приняли предложение от предпринимателя Патрика Драхи, который купит аукционный дом за 3,7 миллиарда долларов. Сделка вынудит Sotheby's, основанную в 1744 году, к тому, чтобы снова стать частной компанией.

Фото: iStock
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"После более чем 30 лет в качестве публичной компании, для нашего аукционного дома настало время, чтобы вернуться к частной собственности, чтобы продолжить путь роста и успеха", - заявил Доменико Де Соле, председатель правления Sotheby's.

По словам Де Соле, совет директоров "с энтузиазмом поддерживает" предложение Драхи, согласно которому акционерам будет выплачено 57 долларов наличными за акцию, что намного выше ее цены на закрытии торгов в пятницу, равной 35,38 доллара. 55-летний Драхи - французско-израильский миллиардер, основавший крупнейшую голландскую телекоммуникационную компанию Altice, который в последние годы осуществил многомиллиардные приобретения, в том числе заплатив 17,7 миллиардов долларов за приобретение компании Cablevision в 2015 году.

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Ожидается, что покупка Sotheby завершится в четвертом квартале этого года. Прежде чем это произойдет, сделка должна быть одобрена акционерами и регулирующими органами. Драхи сказал, что он "горд" тем, что правление аукционного дома приняло его предложение.

"Sotheby's - один из самых элегантных и амбициозных брендов в мире, - сказал Драхи. - Как давний клиент и постоянный поклонник компании, я принял решение приобрести Sotheby's".

Тад Смит, генеральный директор Sotheby's, заявил, что сделка позволит компании "ускорить успешную программу инициатив по росту за последние несколько лет в более гибкой частной среде". В настоящее время Sotheby's проводит аукционы в торговых залах в 10 городах, от Лондона и Нью-Йорка до Гонконга и Парижа. Аукционный дом также позволяет потенциальным покупателям просматривать аукционы в режиме онлайн и делать ставки через Интернет.

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